Elezioni Comunali 2024, a Firenze si rischia già il riconteggio?/ De Giuli: “Errore in tabelle scrutinio”

I seggi per le Elezioni Comunali 2024 non sono ancora chiusi, ma a Firenze c’è già il rischio riconteggio: la minaccia arriva dalla lista Firenze Rinasce, che in una nota denuncia la presenza di un errore nelle tabelle dello scrutinio. Stando a quanto reso noto dall’ufficio elettorale, è stata fatt a confusione tra il simbolo della lista Firenze rinasce e quello del Pd, quindi nelle tabelle preparate per lo scrutinio alla posizione 17 è stata inserita la lista “Partito democratico Sara Funaro sindaco” al posto di quella di Alessandro De Giuli.

Questo errore è per lui, in primis, la prova “di una cialtroneria istituzionale“, che non può essere accettata, al cospetto di uno dei più importanti diritti costituzionali, cioè il voto democratico. De Giuli auspica che l’autore di tale errore paghi le conseguenze, anche politiche, e definisce “inaccettabile” che nelle tabelle per lo scrutinio alle elezioni Comunali 2024 sotto al simbolo di Firenze Rinasce ci sia la scritta Partito Democratico, poi cancellata a mano (ma non ovunque).

ELEZIONI COMUNALI 2024, LA LISTA FIRENZE RINASCE ALL’ATTACCO

Il rischio, secondo il leader della lista Firenze Rinasce, è che si crei confusione durante lo spoglio, quindi il candidato sindaco lancia un appello a chi ha il compito di prestare estrema attenzione ai seggi, cogliendo l’occasione per riferire quanto segnalato da alcuni simpatizzanti della sua lista, secondo cui diversi militanti politici di altri partiti “accompagnano” gli elettori ai seggi, accusandogli di fare una campagna elettorale “illegale“.

Alessandro De Giuli aggiunge che la sua lista è vittima di un nuovo caso di discriminazione, segnalando che durante la campagna elettorale è stata, a detta del candidato sindaco, “osteggiata, silenziata e denigrata“. Ma De Giuli ha chiarito che non intende farsi intimidire, infatti vuole riservarsi la possibilità di inoltrare richiesta di riconteggio dei voti, senza escludere quella eventuale di “invalidazione delle votazioni“.

