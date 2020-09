Elezioni e Referendum, Lega: come è andata?/ Toscana no, boom Zaia: ora Salvini…

Elezioni e Referendum, come è andata alla Lega di Matteo Salvini? I risultati sono ormai assodati ed è tempo di bilanci in casa Carroccio, l’ex ministro dell’Interno deve fare i conti con qualche bega. Il partito si è confermato primo d’Italia, ma è in calo rispetto alle precedenti elezioni. In tutte le sei regioni al voto, la Lega non è riuscita a migliorare il trend, ed in particolare al Sud ha faticato parecchio. Pesa sul giudizio la mancata impresa di Susanna Ceccardi, scelta da Salvini per conquistare una Regione storicamente rossa come la Toscana. L’esito della sfida ha però ricalcato quello di qualche mese fa in Emilia Romagna: Pd e Sinistra in festa per l’ottenuta presidenza, Centrodestra sconfitto, ma con la Lega che guadagna decine di migliaia di voti (oltre 70 mila nel momento in cui scriviamo) della scorsa consultazione elettorale. È andata decisamente meglio in Veneto, dove il candidato leghista Luca Zaia ha stravinto le elezioni con oltre il 75%. Ma anche qui bisogna fare delle valutazioni: la lista della Lega vale un terzo della lista del presidente uscente/rientrante. E sono in tanti a ipotizzare una minaccia alla leadership di Salvini, smentita però dai diretti interessati…

ELEZIONI-REFERENDUM, COME É ANDATA ALLA LEGA?

«Questo è un voto dei veneti per il Veneto, non per andare in giro per pensare ad altre robe. Abbiamo sfide importanti davanti a noi, l’autonomia è la madre di tutte le battaglie», ha precisato Luca Zaia rispondendo a chi gli chiedeva se il Veneto non inizia a stare troppo stretto. Nessuna aspirazione particolare per l’ex ministro dell’Agricoltura, dunque, anche se diversi addetti ai lavori continuano a parlare di minaccia incombente per Salvini. E quest’ultimo è stato chiaro ai microfoni di Quarta Repubblica: «Io sono solo felice se un governatore della Lega è uno dei più votati d’Europa. Sia nella lista Lega che nella lista Zaia, ci sono candidati della Lega: se insieme facciamo il 60% dei voti, vorrei avere dei risultati simili in tutta Italia. Onore a Luca Zaia ed onore alla buona amministrazione della Lega in Veneto».

ELEZIONI-REFERENDUM, IL BILANCIO DI SALVINI

Elezioni e Referendum non hanno dunque sorriso alla Lega, ma Matteo Salvini vede il bicchiere mezzo pieno. Intervenuto ai microfoni di Quarta Repubblica, il leader del Carroccio ha spiegato: «La Lega non si era mai presentata nella storia a Napoli ed in Campania, non aveva mai eletto consiglieri in Puglia. Oggi costruiamo e la Lega, a differenza degli altri, il giorno dopo le elezioni non scompare». «Aspetto di essere chiamato da Conte per collaborare: ne parla da mesi sui giornali. Su scuola, cig, aiuti delle banche: aspettiamo come Lega, visto che siamo primo partito del Paese, e come Centrodestra. Ricordo che domani 15 regioni sono governate dal Centrodestra e 5 dal Centrosinistra», ha precisato Salvini, che ha poi aggiunto: «Il Pd ha perso una regione: se per vittoria significa che ne confermi due su tre, lascio giudicare chi è da casa. Il M5s è sostanzialmente scomparso, non perché Salvini è cattivo… Noi domani siamo a lavoro su scuola pensioni e lavoro, che sono le emergenze. E chiaro che se il Governo continua a tirare a campare, non è un problema per Salvini». Infine, sulla “ristrutturazione” nel Centrodestra post-Europee: «I cittadini sono i padroni e dicono che la Lega è il primo partito del Paese: non sono qui a saltellare, ma ho grande responsabilità. Non soffro competizioni interne: più cresce la squadra del Centrodestra, meglio è per tutti».



