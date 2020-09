Elezioni Regionali Veneto 2020/ Diretta risultati, exit poll, liste: rivali per Zaia?

Riaprono le urne anche nella Regione Veneto per le Elezioni Regionali 2020. Dalle 7 è possibile votare, se non è stato possibile farlo ieri, ma fino alle 15. Poi comincerà la fase che porta ai risultati, quella degli scrutini. In Veneto, però, ci saranno prima quelli delle suppletive, poi referendum e quindi gli scrutini per le regionali. Non ci sarà il rischio ballottaggio, perché non lo prevede il sistema elettorale: turno unico, quindi basta ottenere un voto in più rispetto agli avversari per vincere. Del resto, c’è un premio di maggioranza che garantisce la governabilità. Il grande favorito alle Elezioni Regionali 2020 in Veneto resta il governatore uscente Luca Zaia, il cui obiettivo è conquistare il terzo mandato consecutivo. Invece il centrosinistra non si è presentato compatto, ma con due candidati diversi: Arturo Lorenzoni per il Pd e Daniela Sbrollini per Italia Viva. Anche in Veneto niente alleanza con il Movimento 5 Stelle, che sostiene Enrico Cappelletti. Il rischio, quindi, è una dispersione di voti a favore di Zaia. Per ora gli unici dati disponibili sono quelli relativi all’affluenza di ieri: alle ore 23 si è attestata al 46,13%.

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI VENETO: LORENZONI VOTA A CASA

Tra le persone che hanno dovuto votare da casa a causa del Covid c’è pure Arturo Lorenzoni, il candidato del centrosinistra alle Elezioni Regionali 2020 in Veneto. Ieri mattina ha espresso la sua preferenza a Padova, da casa, in quanto è in quarantena per la sua positività al coronavirus. Peraltro, avevano destato preoccupazione le sue condizioni in seguito ad un malore nei giorni scorsi, ma si è trattato per fortuna di un caso isolato. Stando a quanto riportato dall’Ansa, ieri è stato predisposto in giardino un tavolino dove Lorenzoni ha ricevuto da due operatori sanitari le schede elettorali per esprimere le sue preferenze. “Ho potuto votare da casa, grazie al servizio allestito dall’Usl e alla collaborazione del prefetto e del Comune”, ha poi scritto sui social il candidato. Nel suo post ha poi aggiunto che ora è il momento di tirare le somme di quella che lui definisce una campagna elettorale “anomala”, anche perché bisognava “spostare l’attenzione delle persone dall’osservazione del quotidiano alle reali necessità della politica regionale”.

ELEZIONI REGIONALI VENETO: COME ANDÒ NEL 2015

Sono passati cinque anni dall’ultima Elezione Regionale in Veneto, contestuale ad altre sei regioni (Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia). Ebbene: il Veneto è stata l’unica tra queste ad eleggere il presidente con oltre il 50% dei consensi. Come ben sappiamo, è stato Luca Zaia a trionfare: sostenuto da Lega Nord, Forza Italia, Indipendenza Noi Veneto, Fratelli d’Italia e dalla sua lista, l’esponente del Carroccio ha raccolto il 50,08% dei voti. Prima lista della coalizione è stata quella del governatore, seguita da Lega Nord e FI. Niente da fare per Alessandra Moretti, ferma al 22,74% e sostenuta da Partito Democratixo, Veneto Civico (IdV – PSI – SC – altri), Veneto Nuovo (SEL, Verdi Europei, Sinistra Veneta), Progetto Veneto Autonomo e dalla sua lista. Terza posizione per Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle con l’11,86%, seguito a stretto giro di posta da Flavio Tosi (sostenuto da Area Popolare, Il Veneto del fare, Famiglia Pensionati, Unione Nord-Est, Razza Piave – Veneto Stato e dalla sua lista) con l’11,86%. Infine, Alessio Morosin di Indipendenza Veneta con il 2,52% e Laura Di Lucia Coletti de L’Altro Veneto Ora! Possiamo con lo 0,90%.



