ELIMINATI SECONDO SERALE AMICI 2024, CHI SONO?/ Fuori Nicholas, ballottaggio tra Giovanni e Marisol

Chi sono gli eliminati del secondo serale di Amici 2024?

Le anticipazioni del secondo serale di Amici 2024 annunciano che il primo eliminato della puntata è stato Nicholas. Emanuel Lo ha perso il suo secondo ballerino di fila e in sole due puntate dopo la nuova sconfitta della squadra dei CuccaLo. Sarah, Lucia e Nicholas sono finiti al ballottaggio alla fine della prima manche; dopo il salvataggio della cantante è stato Nicholas a dire addio alla scuola. Per lui è però arrivata una borsa di studio da una accademia di Roma con la quale lavorerà nei prossimi mesi.

Le due manche successive hanno portato alla sconfitta della squadra di Pettinelli-Todaro e di Zerbi-Celentano. Gli allievi finiti al ballottaggio per la seconda eliminazione sono dunque Giovanni per la prima e Marisol per la seconda. Il secondo eliminato sarà annunciato in casetta, eppure i pronostici sono al momento tutti a sfavore di Giovanni. Potrebbe essere dunque lui il secondo eliminato della puntata del serale di Amici 2024 del 30 marzo.(Aggiornamento di Anna Montesano)

I pronostici sull’eliminato del secondo serale di Amici 23

Oggi 28 marzo 2024 si registra la prima puntata del serale di Amici 2024 che andrà in onda in prima serata sabato 30 marzo e decreterà anche i nuovi eliminati di questa edizione. Il format si ripresenta in tutto e per tutto come lo scorso anno: le prime puntate vedranno infatti una doppia eliminazione, mentre da metà serale in poi si passerà ad un’unica eliminazione.

Anche in questo secondo serale di Amici 2024 tre squadre, capitanate da due professori (uno di ballo, l’altro di canto), si sfidano e sono giudicate dal trio composto da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. In ogni manche si avrà l’eliminazione (definitiva o provvisoria) di un allievo della squadra perdente.

Nicholas rischia l’eliminazione al serale di Amici 2024?

Chi rischia l’eliminazione nella seconda puntata del serale di Amici 2024? Al momento, gli allievi rimasti in gara sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per la squadra Zerbi-Celentano; Sarah, Mida, Lucia, Sofia e Nicholas per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo; Lil Jolie, Martina, Gaia e Giovanni per la squadra di Pettinelli e Todaro. Proprio quest’ultimi hanno perso il primo elemento, Ayle, come primissimo eliminato, mentre i CuccaLo hanno salutato Kumo alla fine della puntata.

In questa seconda puntata potrebbe però diminuire soltanto il numero dei ballerini in corsa per la vittoria di Amici 2024. A rischio ancora uno dei ballerini di Emanuel Lo, che rimane il prof con lo schieramento più vasto in quanto a danzatori. Nicholas appare, al momento, l’allievo più a rischio, rimanendo il più debole tecnicamente in gara.

Lil Jolie, Giovanni e Sofia: i pronostici sugli eliminati di Amici 2024

A rischio c’è però anche Sofia, che non ha ancora avuto modo di esibirsi al serale di Amici. Eliminati, dunque, potrebbero essere uno dei due ballerini o entrambi. A rischio tra i danzatori c’è però anche Giovanni, che nel primo serale non è riuscito a conquistare neppure un punto nelle sfide affrontate.

In pronostici sugli eliminati di Amici 2024 mettono però a rischio anche Lil Jolie, reduce da una prima puntata molto faticosa, alla fine della quale ha rischiato di essere eliminata. Per il canto rischia anche Sarah, che come Lil non è riuscita a conquistare alcun punto nel corso della prima puntata del serale.

Eliminati del secondo serale di Amici 23: come vengono scelti

Ricordiamo che, alla fine di ogni manche, la squadra perdente vedrà uno dei suoi componenti finire in eliminazione provvisoria. Alla fine della prima manche ci sarà un eliminato definitivo, mentre avremo poi due ragazzi a rischio eliminazione (in base a se ci sarà uno o due eliminati). Il meno votato tra questi sarà l’eliminato definitivo della puntata. Non resta che attendere le anticipazioni del secondo serale di Amici 2024 per scoprire chi saranno gli eliminati.











