Eliminato Amici 2020 serale/ Giulia batte Nyv: colpi di scena e gaffe…

Amici 2020 serale, semifinale tra sorprese e lacrime

Si conclude tra colpi di scena la semifinale di Amici 2020, alla fine della quale i quattro finalisti sono Gaia, Javier, Nicolai e Giulia. Ad abbandonare la scuola ad un passo dall’ultimo scontro è, contro ogni pronostico, Nyv. I cinque ragazzi si sono “dati battaglia” in quattro gironi, anticipati da una prova “bonus” ottenuta, grazie al televoto, proprio da Giulia e da Javier. Nessuno dei due è però riuscito a conquistare l’intera giuria e, quindi, la maglia della finale al primo colpo. Via allora con i gironi: Gaia è stata la prima ad ottenere il voto più alto e quindi l’ambita maglia dorata. Il secondo girone premia invece un ballerino: il testa a testa tra Javier e Nicolai è vinto dal primo. Javier si aggiunge dunque a Gaia tra le sedute verdi dopo aver ricevuto una bellissima sorpresa dai suoi genitori che attualmente sono a Cuba.

Nyv fuori dalla finale: Giulia stravolge i pronostici

La semifinale di Amici 2020 continua con il consueto momento dello scherzo a Rudy Zerbi, nel quale Maria De Filippi è aiutata da Al Bano e Romina Power. Stavolta Rudy la fa “grossa” e commette una gaffe che la stessa De Filippi ammonisce. Via poi con il terzo girone: Nicolai, Nyv e Giulia si sfidano ma per il ballerino è chiesta una prova extra, senza scenografia e altri ballerini. La variazione classica non va al meglio: Nicolai è in lacrime ma il suo talento viene comunque premiato dalla VAR. È lui il terzo finalista di Amici 2020. Si arriva dunque allo scontro finale: Giulia e Nyv si danno battaglia su tre esibizioni ciascuno, portando in scena inediti e cover. La parola passa allo’intera giuria che premia Giulia. Incredula, la cantante scoppia in lacrime e corre a prendersi la maglia dorata della finale. Nyv è serena: saluta tutti ma non prima di aver ricevuto da Maria De Filippi complimenti e premi speciali.



