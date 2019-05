ELISA ISOARDI/ “Non so se voterò ancora per Matteo Salvini!” (Ballando con le stelle)

Elisa Isoardi torna a Ballando con le stelle 2019 come ballerina per una notte durante la semifinale di venerdì 25 maggio 2019. La conduttrice durante l’ultima diretta de La Prova del Cuoco ha confermato la sua presenza nel dancing show di successo condotto da Milly Carlucci. In realtà a svelare la presenza della ex compagna di Matteo Salvini è stata la giornalista Monica Setta, che parlando di diete, ha detto: “Tu stai benissimo così Elisa. Anzi, non vedo l’ora di vederti ballare sabato sera”. A quel punto la Isoardi non ha potuto fare altro che confermare la cosa rivelando anche il suo partner di ballo: “Dovrei ballare con Samuel Peron”. La Setta ha replicato dicendo: “Samuel Peron? Non è detto” con la Isoardi che ha ironizzato: “Lei sa le cose più di me, però mi fa le domande!”.

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle 2019

In realtà la possibilità di un ritorno di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle 2019 era nell’aria già da diverso tempo. Lo scorso Marzo, infatti, Milly Carlucci ospite de La Prova del Cuoco per lanciare la prima puntata del dancing show di Raiuno aveva detto: “Potrei mandarti di tanto in tanto uno dei miei ballerini qui in studio e uno dei giudici e piano piano ti prepariamo per fare la ballerina per una notte”. Proprio così è stato, visto che durante le puntata del cooking show di Rai1 ospite in studio c’è stato Samuel Peron, compagno di ballo con cui la Isoardi ha condiviso la sua esperienze di concorrente a Ballando. In questi giorni però la Isoardi si è lasciata scappare un commento che non è passato affatto inosservato al pubblico. Intenta a parlare di abitudini casalinghe, la Isoardi ha detto: “bisogna cucinare non per i propri compagni ma con, insieme a loro. Io ho sempre cucinato per il mio uomo e si è visto come è andata a finire…”. Un chiaro riferimento alla fine della sua storia con Matteo Salvini?

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: “è ministro con Instagram”

La storia d’amore con Matteo Salvini è solo un ricordo per Elisa Isoardi, la conduttrice de La Prova del Cuoco che in questi giorni ha rilasciato un’intervista al Venerdì di Repubblica destinata a far discutere. La conduttrice non solo ha dichiarato il suo compenso lordo di circa 260 mila euro all’anno, ma si è espressa anche in merito a Matteo Salvini: “non so se voterò ancora per lui come facevo quando stavamo insieme. Lo capirò dai programmi”. La ex Miss sembrerebbe non condividere in toto il pensiero del Segretario di Lega Nord: “non sarei mai andata al Congresso di Verona, nemmeno se me lo avesse chiesto Matteo – ha detto – L’amore ha diritto di potersi esprime in tutte le sue forme”. Non solo, parlando proprio di Salvini ha anche detto: “Lui ha vissuto sui social. È diventato ministro con Instagram”.



