ELIZA G/ Video, la Urban Pop Diva ai Knock Out (#TeamGigi, The Voice 2019)

Eliza G è una della concorrenti di The Voice of Italy 2019 del team D’Alessio. Dopo aver superato la fase delle Battle, la cantante è pronta alla semifinale dei Knock Out in onda giovedì 30 maggio su Rai2. Riuscirà la cantautrice nata a Sacile, in provincia di Pordenone, a conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finalissima di giovedì 4 giugno? Una cosa è certa Eliza G. ha conquistato davvero tutti spingendo il coach Gigi D’Alessio a preferirla sulla sfidante Elisabetta al punto da polemizzare con il collega giudice Morgan. Una Battle che la cantante ha superato confrontandosi con il brano “Volevo scriverti da tanto” di Mina, che ha poi commentato così su Instagram: “Faccio ancora fatica a realizzare tutto quello che mi sta accadendo, tutte le emozioni che sto vivendo! Grazie di cuore a tutti per i messaggi di affetto che mi state inviando. Ora si vola in semifinale !”.

Chi è Eliza G. di The Voice of Italy 2019

Classe 1984, Eliza G., vero nome Elisa Gaiotto, è nata a Sacile in provincia di Pordenone. Conosciuta anche come Urban Pop Diva, Elisa può vantare una carriera di successo in buona parte dell’Europa e nei paesi latinoamericani dove peraltro si è esibita con grandi star del calibro di Benny Benassi e Steve Aoki e Afrojack, fidanzato di Elettra Lamborghini. Una carriera in parte già avviata quella di Elissa G che, nonostante tutto, ha deciso di mettersi in gioco partecipando ai provini di The Voice of Italy. La cantante debutta con il singolo “Summer Lie” a cui segue “Love is Unbound” con cui debutta in diverse classifiche internazionali. Poi viene contattata da Caterina Caselli per interpretare il brano “My love is Love”. Nel 2014 ha pubblicato un album di cover tra cui anche “Umbrella”, la hit di Rihanna con cui si è esibita anche durante il Festival del Film di Locarno in Svizzera dinanzi al Principe Alberto di Monaco.

Eliza G a The Voice: il percorso

Eliza G dopo aver avuto un discreto successo in Europa e nei paesi latinoamericani ha deciso di provarci anche in Italia così si è presentata alle Blind Audition di The Voice 2019 portando sul palco “Hurt” di Christina Aguilera conquistandosi un posto nel team di Gigi D’Alessio. Successivamente nella fase delle Battle si è sfidata sul ring con Elisabetta Ferrari avendo la meglio e passando di diritto alle semifinali dei Knock Out. Ora si gioca il tutto per tutto per accedere alla finale. Riuscirà la Urban Pop Diva a conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finale di The Voice 2019?





© RIPRODUZIONE RISERVATA