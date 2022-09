Elodie e Andrea Iannone, “pranzo tête-à-tête” a Milano/ Dopo le vacanze…

Elodie e Andrea Iannone, cresce l’intesa: pizzicati a Milano, le foto di Chi

Prosegue a gonfie vele la frequentazione in corso tra Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il pilota motociclistico hanno acceso questa calda estate 2022 con bollenti gossip sul loro presunto flirt, nato tra la Puglia e le vacanze a Porto Cervo. L’intesa è sempre più evidente e fioccano gli avvistamenti della coppia che, sebbene cerchi di restare all’oscuro, non può sfuggire agli occhi attenti dei paparazzi. L’ultimo avvistamento, svela il nuovo numero del settimanale Chi nelle sue Chicche di Gossip, è avvenuto a Milano.

“Altro che flirt di Ferragosto: la cantante e il pilota si ritrovano a Milano per un pranzo tête-à-tête. L’estate sta finendo, la loro relazione, invece, decolla” scrive la rivista pubblicando gli scatti degli avvistamenti della coppia. Viene anche specificata la location in cui sono stati pizzicati, oltre ai loro successivi spostamenti: “Escono da Palazzo Parigi, cinque stelle lusso vicino a Brera, dopo aver pranzato insieme. Poi salgono in auto: in viaggio verso Lugano, la città svizzera dove abita il pilota“.

Elodie e Andrea Iannone sempre più vicini: i gossip sulla coppia

In questa estate 2022 anche Elodie e Andrea Iannone hanno fatto parecchio parlare di sé. Sebbene i diretti interessati non si siano ancora sbilanciati sul rapporto che li lega, si fanno incessanti i loro avvistamenti l’uno al fianco dell’altra, a testimonianza di una complicità evidente. Tutto sarebbe nato dalla vacanza trascorsa in Sardegna in compagnia di altri amici, tra cui Diletta Leotta, grandissima amica di Elodie. In quell’occasione la cantante e il pilota motociclistico avrebbero approfondito la conoscenza e sarebbero stati pizzicati tra baci e intimi sguardi.

Indizi inequivocabili che hanno subito fatto pensare a un flirt in corso. Flirt a tratti inaspettato, dal momento che Elodie sembrava essere sempre più vicina all’ex Marracash e le voci su di loro si sono intensificate sempre più. L’amore però è imprevedibile, e così ora la voce di Tribale si ritrova al centro di un gossip che dura ormai da circa un mese. Con Iannone è amore o si tratta di una pura e semplice amicizia?











