Elodie/ “Marracash è il mio fidanzato, mi sento giusta vicino a lui!”

Elodie Di Patrizi sta vivendo un momento davvero magico. Dopo il grandissimo successo di “Margarita”, una delle hit dell’estate con più di 50 milioni di views su YouTube e quasi 30 mile su Spotify, la ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha trovato anche l’amore tra le braccia del rapper Marracash con cui ha duettato proprio al brano dell’estate. Proprio il rapper, in occasione della presentazione del nuovo album Persona ha raccontato a FanPage: “il gossip fa un po’ strano, ma fa anche simpatia, mi fa sorridere e se posso dirti, meglio questo genere di gossip che è comunque autentico, piuttosto che farsi fotografare accarezzando cagnolini o cercando il dissing forzato con altri, è una cosa naturale come tutte le cose che mi riguardano”

Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone: “è una donna generosa, ha un grande cuore”

Non solo, Elodie Di Patrizi durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato anche del rapporto ritrovato con Emma Marrone con cui aveva cominciato a collaborare subito dopo la partecipazione ad Amici. “Ci siamo riavvicinate – ha raccontato la cantante parlando proprio di Emma Marrone rivelando “ci siamo incontrate, l’ho vista bene. Tifo per lei, ho iniziato con lei, è una donna generosa, ha un grande cuore. Ci eravamo allontanate perché mi ero mossa in modo istintivo”. Elodie non nasconde: “ci sono cose che avrei potuto fare diversamente, ma il bene tra noi c’è. Serviva tempo per capirci. È un buon momento per tutto, quando hai l’amore ti viene tutto meglio” ha detto l’interprete che oggi sta vivendo un momento davvero felice della sua vita grazie anche alla storia d’amore con Marracash.

Elodie Di Patrizi e Marracash: “Sul set del video di Margarita ho capito che mi piaceva”

La scintilla tra Elodie Di Patrizi e Marracash è scoppiata proprio durante le registrazioni di “Margarita”, il singolo estivo della cantante che è stato un grandissimo successo. “È venuta prima lei, ci ha permesso di conoscerci” ha detto la ex allieva di Amici che ha confessato “sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai”. Un imbarazzo che ha spinto Elodie ad invitarlo a cena: “l’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. Tutti abbiamo dei metodi, quel mezzo incantesimo che serve a vendere la parte più bella di noi. Con lui non c’è stato, discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale”. Un amore tenuto all’inizio nascosto, ma che poi la stessa cantante ha voluto mostrare al mondo intero con una foto di un bacio postata sui social: “mai pubblicato foto così in vita mia, ma eravamo in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti, mi sento giusta vicino a lui”.



