Emma e Belen Rodriguez “sono grandi amiche”/ L’ultima indiscrezione sul loro ritrovato rapporto

Emma e Belen Rodriguez “grandi amiche“: l’ultima indiscrezione

Nessun rancore, dopo quanto accaduto in passato, ma un legame di profondo affetto testimoniato proprio negli ultimi giorni. Tra Emma Marrone e Belen Rodriguez non vi sono affatto acque agitate, dopo il triangolo sentimentale che ai tempi le vide protagoniste con Stefano De Martino. Tra la cantante salentina e la showgirl argentina è nato un rapporto di sincera amicizia e fila tutto liscio, come dimostrano l’ospitata di Emma a Le Iene e le fotografie in compagnia di Belen condivise sui social.

Stefano De Martino e Gigi D'Alessio hanno litigato?/ Retroscena choc dalla festa del Napoli: cos'è successo

Ora, però, è in arrivo un’altra indiscrezione che confermerebbe i buoni rapporti tra le due. A riportarla è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha così scritto: “A Napoli durante la festa della squadra Campione d’Italia, presenti sia Belen Rodriguez che ha accompagnato il suo Stefano De Martino conduttore della serata ed Emma che si è esibita. Dopo le non polemiche possiamo svelare che le due oggi sono grandi amiche e si scambiano messaggi e consigli“.

Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino pizzicati a pranzo insieme/ La reunion inaspettata

Emma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ritorna l’armonia

Trattasi, dunque, di un nuovo indizio che confermerebbe come tra Belen Rodriguez e Emma Marrone i rapporti siano più distesi che mai. In occasione della serata evento dedicata alla festa del Napoli, entrambe erano presenti: la cantante sul palco, la showgirl dietro le quinte, da accompagnatrice del padrone di casa Stefano De Martino. E, a conferma che anche con il ballerino tutto fila liscio, la cantante di Amami ha prontamente smentito sui social le voci secondo cui sarebbe scappata dal palco manifestando freddezza verso di lui.

Emma Marrone e Stefano De Martino, gelo durante lo scudetto del Napoli?/ Lui replica: "Ti voglio bene"

E, a conclusione dell’ampio insieme di indizi che smonterebbe la narrazione del presunto gelo tra Emma e la coppia, ci ha pensato lo stesso trio a confermare ulteriormente i rapporti positivi, con una foto scattata durante un pranzo in compagnia. Una reunion inaspettata e che ha decisamente sorpreso i fan che, dopo gli strascichi di quel triangolo amoroso che tanto fece parlare di sé, ora sono felici di vederli in armonia e senza rancore alcuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA