È il primo giorno dell’anno e per iniziare subito benissimo questo 2025 non poteva mancare il classico ed attesissimo appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay, ovvero gli unici due giochi Sisal con cadenza giornaliera – peraltro doppia, dati i loro due appuntamenti alle ore 13 e alle 20:30 – che non si fermano neppure in occasione delle feste e che mettono in palio l’incredibile cifra fissa di addirittura 1 milione di euro, ovviamene (in questo caso, però, come in tutti gli altri appuntamenti simili) accompagnata da tantissimi altri premi per chiunque riuscirà a centrare almeno un paio dei numeri della cinquina protagonista di una delle due estrazioni!

Se non sapeste di cosa stiamo parlando, allora sappiate – a grandissime linee – che il Million Day è un concorso a premi simile a molti altri che settimanalmente organizza l’Agenzia Dogane e Monopoli nel quale dovrete cercare di indovinare tutti e cinque (oppure anche solo una minima parte) i numeri vincenti che verranno – appunto – sorteggiati alle 13 e alle 20:30, il tutto partendo da una scommessa completamente libera nella quale potrete scegliere qualsiasi numero compreso tra l’1 e il 55 al costo di un solo euro: indovinandoli tutti vi porterete a casa 1 milione di euro, mancandone uno la cifra scenderà a mille, poi ancora a 50 se indovinaste tre numeri ed – infine – al doppio della scommessa con 2 numeri centrati.

Similmente, oltre al Million Day vi sarà data anche la possibilità di partecipare alla sua versione ‘Extra’ che parte dell’idea di rimuovere dai numeri sorteggiabili la prima cinquina estratta: in questo caso le regole cambieranno leggermente perché a fronte del vostro pagamento (sempre di 1 euro, per un totale dunque di 2) potrete solamente rendere valida anche per il secondo sorteggio la cinquina già usata per il primo.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra Million Day: