Incidente Eva Henger: “Impatto gravissimo finita in sedia rotelle”/ “Ripresa fisicamente ma psiche è debole”

Nella puntata di oggi de La volta buona sarà ospite Eva Henger con la figlia Mercedesz. L’ex attrice hard concederà una lunga intervista in. In cui si sbilancerà sulla sua vita privata e professionale. Dopo il terribile incidente per Eva Henger si tratta della prima apparizione televisiva. Nell’aprile del 2022, infatti, l’ex attrice di film per adulti ed il marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente stradale in cui sono morte due persone. A ricostruire l’accaduto all’epoca fu Novella2000.

Eva Henger nell’incidente stradale ha rischiato di morire ed alcuni mesi dopo al settimanale diretto da Roberto Alessi ha rivelato come stava, dolori lancianti e fortissimi ovunque e per muoversi aveva bisogno di una sedie a rotelle: “Io ho dolore fisico ma continuo a pensare a ciò che è successo e alla coppia di anziani che è morta scontrandosi con noi. Appena potrò ho intenzione di andare a porgere loro un saluto al cimitero” E subito dopo ha rivelato: “I medici mi hanno detto sinceramente che per le ferite da me riportate internamente, cuore, polmone, vescica, di solito il 70% delle persone muore”.

A mesi di distanza dal terribile incidente, come sta Eva Henger lo ha confessato al settimanale Diva e Donna. Innanzitutto ha premesso che riprendersi sia fisicamente che soprattutto psicologicamente non è stato per nulla facile e poi ha aggiunto: “Ritrovarsi da un giorno all’altro in carrozzella non potere camminare, non essere più padrona della propria vita… mi sono rotta tutta, sono guarita fisicamente, ma la mia psiche è ancora debole…Sono sempre stanca, ho sempre tachicardia e ansia…”

E poi non ha nascosto che purtroppo non è ancora riuscita a superare il fatto che in quell’incidente due persone sono morte: “Il fantasma che ancora mi perseguita delle due persone morte…” La madre di Mercedesz Henger non ha rilasciato delle interviste recenti a sui social appare in buona forma segno che per fortuna almeno le ferite fisiche è riuscita a superarle.











