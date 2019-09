Fabio Rovazzi/ “Io invidioso delle persone poco intelligenti” (Che tempo che fa)

Fabio Rovazzi ha ormai superato i confini italiani da un pezzo e lo dimostra non solo lo scatto pubblicato con Johnny Depp alcune settimane fa. L’ex Youtuber ora lanciato nella carriera di cantante, si è trasformato in inviato speciale per assistere all’anteprima a Budapest del film Gemini Mai. Il protagonista? Niente popò di meno che Will Smith. Tutto documentato tramite le Storie di Instagram e subito diventate oggetto di invidia e gelosie da parte degli ammiratori. “Raga sto infartando”, scrive invece Rovazzi quando scopre che Smith ha condiviso la clip sul suo profilo ufficiale. Amore, musica, una carriera in ascesa. Cosa volere di più? Anche se è trascorso molto tempo dalla sua Andiamo a Comandare, Rovazzi è ritornato di nuovo in pista con il nuovo singolo Senza Pensieri. “Basato sull’invidia che ho nei confronti delle persone poco intelligenti e poco consapevoli delle situazioni”, dice in un’intervista a Sky Tg24, “e quindi più felici di me”. Incredibile ma vero, nonostante i successi registrati in tre anni con i suoi brani, Rovazzi è ancora vittima di una tristezza atavica che impegna i suoi pensieri.

Fabio Rovazzi ospite di Fabio Fazio

Fabio Rovazzi è ormai inarrestabile ed è difficile credere che ci siano ancora dei confini che non abbia superato. Dopo essere finito sul piccolo schermo con diversi spot pubblicitari, il cantante in erba si prepara a far parte della stagione finale di una delle fiction più amate dagli italiani, Don Matteo 12. I fan però potranno seguire Fabio Ravazzi in tv già oggi, domenica 29 settembre 2019, visto che sarà ospite del tavolone di Che tempo che fa. Parlerà in particolare del suo Senza Pensieri, con cui ha ottenuto più di 14 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme online. Un successo un po’ tardivo, se solo si considera che all’inizio la canzone è stata accolta meno in positivo, tanto da impedirgli di sfornare il nuovo tormentone estivo. E questo nonostante la presenza di un featuring dell’amico J-Ax e di Loredana Bertè. Il motivo di questa lentezza? Secondo alcuni critici sarebbe da rincondurre alla volontà di Rovazzi di aumentare l’impegno sociale, ma puntando su un futuro probabile piuttosto che sulle problematiche del presente. Il successo tuttavia non è tardato ad arrivare, visto che il singolo è stato lanciato a luglio, ma è solo alla fine dell’estate che i numeri hanno iniziato ad essere più che interessanti.

