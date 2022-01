Fabio Troiano, chi è il fidanzato di Eleonora Pedron/ “Ci siamo detti le prime parole solo..”

Chi è Fabio Troiano?

Eleonora Pedron è ripetente a Back to school e innamorata. L’ex Miss Italia è stata legata sentimentalmente per 12 anni al campione di motociclismo Max Biaggi. I due hanno avuto due figli, Inés Angelica, 11 anni, e Leòn Alexandre, 10, ma dal 2015 conducono due vite separate. Il cuore della showgirl di Camposampiero, è iniziato a battere forte nel 2019 per Fabio Troiano. Famoso per tanti film di successo, l’attore torinese è molto legato alla sua terra d’origine Napoli, dove ha vissuto per un certo periodo da bambino, presso la casa dei nonni, a causa di alcuni problemi di salute. La passione per la recitazione, che si è fatta sentire fin dalla tenera età, lo ha condotto al diploma, nel 2000, nella Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Torino, diretta dal Maestro Luca Ronconi. Prosegue su questa strada perfezionandosi con Massimo Navone prima di entrare in teatro con le prime parti.

La notorietà di Fabio Troiano esplode però dopo l’incontro con Davide Ferrario che lo dirige per un film sul grande schermo, Dopo mezzanotte. La pellicola gli permette di vincere il Premio Magna Grecia e la nomination ai David di Donatello come migliore attore non protagonista. Tanti sono i film famosi del fidanzato di Eleonora Pedron: Santa Maradona e A/R Andata + Ritorno, per la regia di Marco Ponti, Il silenzio dell’allodola nel 2005 con la regia di David Ballerini, Il giorno più bello nel 2006, diretto da Massimo Cappelli, in cui è protagonista insieme a Violante Placido. Proprio Violante Placido diventa la sua fidanzata per quasi 6 anni. I due conosciutisi sul set del film, hanno avuto una bellissima storia d’amore fino a quando non è arrivata la rottura.

Il primo incontro di Eleonora Pedron e Fabio Troiano

Dopo un breve periodo in cui gli è stato attribuito qualche breve flirt, Fabio Troiano ha conosciuto Eleonora Pedron, con la quale oggi fa coppia fissa. “Ci siamo conosciuti su un treno, eravamo nella stessa carrozza, anche se non ci siamo parlati durante il viaggio; ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Poi abbiamo iniziato a frequentarci” Ha fatto sapere Eleonora a Verissimo. La loro relazione, nata lontana dai riflettori è stata protetta dal gossip fino alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, durante la quale la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, camminando mano nella mano sul red carpet e mostrando al mondo tutta la loro felicità.

Nel 2009 Fabio Troiano è nel cast del film campione d’incassi, Cado dalle Nubi, di Checco Zalone, dove interpreta Manolo, il personal trainer diventato un personaggio su YouTube. Lo troviamo poi in Passannante nel 2011 con la regia di Sergio Colabona, incentrato sulla vita dell’anarchico lucano Giovanni Passannante. Seguono Solo un padre di Luca Lucini con Luca Argentero e Anna Foglietta, Stai lontana da me di Maria Federici con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano e tanti altri.



