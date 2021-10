FEDERICO LAURI FASHION STYLE E ANASTASIA KUZMINA/ Polemica a Ballando con le Stelle

Federico Lauri Fashion Style è sceso in pista con Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2021. La coppia è stata la terza a esibirsi in occasione della prima puntata della nuova edizione del programma di Rai Uno, sulle note di “Mi vendo” di Renato Zero: un cha cha cha che ha messo in luce l’agilità e l’impegno del concorrente, che ha subito dimostrato di tenere molto a fare bella figura, tanto che nella clip iniziale aveva detto alla produzione di preparare una coppa d’oro, perché sarebbe stato lui il vincitore di questa stagione.

A livello di giudizi, Carolyn Smith ha detto: “È stato un cha cha cha molto giocoso e brillante. C’è tanto da lavorare su tecnica e tempo. Mi fa paura l’uso degli anelli, che sono molto pericolosi: se ti impigli da qualche parte, ti puoi anche staccare un dito”. Fabio Canino le ha fatto eco: “Ti muovi tanto, ma bisogna andare a tempo”. Ivan Zazzaroni: “È partito molto male e, per coerenza, ha finito peggio. In certi momenti si riprende, poi si perde di nuovo”. Selvaggia Lucarelli ha asserito che “mi aspettavo da te tanto, invece hai proposto una cosa molto convenzionale, non fatta male”. Infine, Guillermo Mariotto: “Dopo quello che hanno detto loro, ho ingoiato la lingua. Non vedo molto: o strafai o che ce stai a fà?”. I voti: Zazzaroni 4, Canino 5, Smith 5, Lucarelli 4, Mariotto 3, per un totale di 21 punti. Anastasia Kuzmina ha sbottato: “Non ci sto, c’è un pregiudizio nei confronti di Federico”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Chi è la coppia Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina di Ballando con le stelle?

Federico Lauri Fashion Style, e Anastasia Kuzmina formano una delle nuove coppie di Ballando con le Stelle, il popolare show di danza condotto da Milly Carlucci e pronto al debutto oggi, sabato 16 ottobre. L’hairstylist porta dunque la sua leggerezza nel programma: ne servirà sicuramente tanta, visto che le polemiche lo “inseguono”. I suoi spostamenti in tempi di Covid, ad esempio, hanno suscitato diverse critiche: ci riferiamo all’iniziativa che lo ha portato in Sardegna quando l’isola era in zona rossa. Nel mirino sono finiti anche i prezzi dei suoi trattamenti, per i quali si è dovuto difendere strenuamente. Gli va comunque dato atto del fatto che è riuscito a costruire la sua carriera dal nulla, con grande determinazione. Fin da ragazzino, Federico Fashion Style ha dimostrato di avere una profonda passione per quanto riguarda lo stile, la moda e soprattutto i capelli. Infatti, ha iniziato la carriera da hair stylist alla giovanissima età di 13 anni, come assistente parrucchiere in un locale di proprietà di un amico di famiglia.

Un talento chiaro e forte che Federico Lauri Fashion Style è riuscito subito a far emergere: dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, il giovane parrucchiere lascia gli studi e si dedica a tempo pieno all’hairstyling. Creatività e una personalità scoppiettante hanno fatto sì che Federico LauriFashion Style si affermasse come hair stylist. Un successo che lo ha portato in tv, infatti il pubblico ha imparato a conoscerlo seguendo lo show di Real Time “Il Salone delle Meraviglie”, mentre recentemente è tornato in tv sempre su Real Time per il nuovo programma “Beauty Bus”. Di fatto, Federico Lauri è diventato il punto di riferimento per le far, questo è il caso di Valeria Marini e Giada Pezzaioli. Uno dei suoi punti di forza è la famiglia. Federico Fashion Style è sposato da molti anni con Letizia, dal loro amore è nata Sophie Maelle. La moglie Letizia ha aperto un negozio online dove vende capi di abbigliamento che si adattano perfettamente ai look sfarzosi proposti dal marito.

Federico Lauri Fashion Style arriva a Ballando con le Stelle 2021, alla conquista della Rai!

Federico Lauri, parrucchiere dei Vip noto come Federico Lauri Fashion Style, si presenta dunque a Ballando con le Stelle in una veste completamente inedita. Di recente ha presentato il libro di Annalisa Briganti dedicato a Coco Chanel e nell’occasione ha rilasciato un’intervista a SpettacoloMania in cui ha svelato alcuni retroscena di Ballando con le Stelle. La prima puntata è vicina e l’hair stylist è già in grande tumulto. Non a caso Federico Lauri è abituato alle prove di studio, ma il talent di Milly Carlucci è tutta un’altra cosa e si è reso conto che si tratta di una prova impegnativa. «Siamo nel totale delirio di prove, prove costumi, prove balli e prove studio. Quello di Ballando con le Stelle è molto importante, mi mette tanto pensiero, ma voglio essere me stesso. È una sfida con me stesso. Mi sono sempre un po’ mosso, ma esibirsi è diverso». Come dice lui stesso, non è un ballerino provetto, ma ama la musica e il ritmo.

Di fatto la prova a Ballando con le Stelle lo mette in ansia: l’estroso Federico teme in particolare il giudizio di Selvaggia Lucarelli, nota per i suoi commenti al vetriolo: «C’è anche una giuria un po’ particolare, vediamo quel che penserà di me Selvaggia». Federico Lauri non si è sbilanciato per quanto riguarda la prima coreografia prevista per l’apertura di Ballando con le Stelle. «Non vi posso dire nulla, ma sarà un ballo mi rappresenterà molto. Avrò un’interpretazione di me veramente pazzesca». La coreografia prevista per la prima puntata di Ballando con le Stelle sarà di fatto una danza che permetterà a Federico di esprime in pieno se stesso e, come ha promesso a Milly Carlucci, sarà un ballo veramente incredibile.

Anastasia Kuzmina: chi è la partner di ballo di Federico Lauri Fashion Style?

A soli 27 anni Anastasia Kuzmina è una ballerina dalle doti incredibili che dovrà utilizzare per aiutare Federico Fashion Style nella nuova stagione di Ballando con le Stelle. Tra l’altro è riuscita più volte a salire sul podio del dance show, oltre che a vincere numerose gare di ballo nella sua carriera. Risale al 2012 la chiamata di Milly Carlucci, così è entrata nella famiglia di Ballando con le Stelle. Ed è riuscita a stupire tutti vincendo l’ottava edizione in coppia con l’attore Andres Gil. Ma ha preso parte anche ad altri show come Pechino Express, sempre in compagnia di Andres Gil.

La ballerina ucraina è stata la maestra di ballo anche di Tony Colombo (2014), Fabio Basile (2017), Francisco Porcella (2018), Angelo Russo (2019) e Daniele Scardina (2020). «Io in questo momento mi sento molto molto bene a Ballando. Vorrei farlo ancora per tanti anni (E vincere di nuovo magari)», il monito già lanciato via Instagram. A tal proposito, ha commentato la scelta di Raimondo Todaro di passare ad Amici: «Se lascerei Ballando con le Stelle per Amici? Questa più che una domanda sembra una frecciatina. Capisco chi ha deciso di lasciare/cambiare. Ognuno fa ciò che sente sia giusto per se stesso». Ora comunque le tocca supportare Federico Lauri: «Mi trovo benissimo, ridiamo sempre», ha raccontato sui social. Dal punto di vista sentimentale, Anastasia al momento è single, ma in passato ha avuto delle storie importanti con Fabio Basile e Francisco Porcella conosciuti entrambi sulla pista di Ballando.

Anastasia Kuzmina e Federico Lauri Fashion Style: una coppia esplosiva a Ballando con le Stelle

Anastasia Kuzmina sarà la maestra di danza di Federico Lauri e prevediamo che ci saranno coreografie incredibili e super glamour. Anche lei è molto attiva sui social, conta più di 81 mila followers, lo stesso vale appunto per Federico Fashion Style. Entrambi emozioneranno e faranno divertire i loro affezionati fan che li seguono fedelmente sui social. Da loro il pubblico si aspetta che facciano scintille in pista e il famoso fashion stylist già ha iniziato a buttare benzina sul fuoco. Federico Lauri si è presentato alle prove con addosso una maglia con la sua immagine stampata. Ha postato la foto sui suoi profili e ironizzando ha scritto: “Io e lui corriamo verso Ballando con le Stelle… sarà pazzesco“. Non a tutti è piaciuto questo gesto, soprattutto ai fan della Kuzmina che lo hanno accusato di megalomania. Ma Anastasia Kuzmina è pronta per affrontare la nuova edizione di Ballando. Anche se molti le stanno rivolgendo delle domande “scomode” inerenti alla sua possibile presenza ad Amici.

La ballerina ha risposto che sta bene dove si trova e che vorrebbe lavorare a Ballando con le Stelle ancora per molti altri e perché no, vincere altre edizioni dello show. In effetti la ballerina ha sfiorato la vittoria per due volte classificandosi al secondo posto e quest’anno ha intenzione di raggiungere il traguardo. Con Scardina è riuscita a fare un ottimo lavoro, riuscirà a fare lo stesso con Federico Lauri? Non vediamo l’ora di vedere la nuova puntata di Ballando con le Stelle per scoprire se la coppia farà scintille!



