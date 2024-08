Il malore che lo ha costretto a saltare la serata in Puglia è ormai superato per Fedez, che ha archiviato il ricovero d’urgenza in ospedale dopo essersi sentito male sul jet che lo stava portando a Gallipoli. Un brutto ricordo per il rapper, che ha ricondotto il malore a dei funghi avariato: dopo le dimissioni volontarie, il rapper si è recato in Sardegna, per la serata al Billionaire che lo attendeva. Per l’occasione è stato introdotto dal proprietario Flavio Briatore, come si evince anche da alcuni video, tra cui uno che è stato pubblicato dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

L’imprenditore non si è limitato a partecipare allo show, ma si è preso un posto in console e si è presentato con il microfono in mano. Nell’euforia del momento si sono lasciati andare entrambi a un’esclamazione che è stata ripresa: «Viva la…», ha incalzato Briatore. Non si è fatta attendere la risposta di Federico Lucia: «Fi*a». L’imprenditore gli ha poi chiesto di urlarlo più forte: «Io non posso, c’è mio figlio al bar».

FEDEZ MALORE: LO SHOW CON FLAVIO BRIATORE AL BILLIONAIRE

Dopo il boato, il rapper ha incitato la folla chiedendo un applauso per Flavio Briatore: «Mani al cielo amici del Billionaire», ha urlato il rapper. Presente anche Nathan Falco, visto che ha condiviso una storia da cui si evincerebbe che avrebbe partecipato davvero alla serata nel locale del padre. Il video è stato poi condiviso dallo stesso Fedez, che l’imprenditore ha poi rinominato per l’occasione «Il king della serata».

Infatti, il rapper si è ripreso dal malore accusato giorni fa in Puglia e ha fatto baldoria durante la serata di domenica al Billionaire, festeggiando col proprietario. «Ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo. Spacchiamo tutto», aveva annunciato il rapper, che è stato di parola nella discoteca. Infatti, si è ristabilito a giudicare da quanto accaduto nel locale sardo, dopo aver rinunciato a una serata al Praja di Gallipoli. Ne ha parlato lo stesso rapper, intervenendo sui social.

