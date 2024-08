Ancora apprensione per i fan di Fedez quando lo scorso venerdì è balzata al novero della cronaca il nuovo ricovero d’urgenza in ospedale a causa di forti dolori addominali. Il rapper doveva essere presente ad una serata in un noto locale di Gallipoli; appunto per il malore, si è visto costretto a disertare l’impegno alimentando ulteriormente la preoccupazione degli appassionati.

Non è la prima volta che le condizioni di salute di Fedez preoccupano i fan; la grana delle emorragie interne e l’ulcera sono problemi recenti che il rapper ha più volte raccontato ai fan motivando appunto le ripetute corse in ospedale, anche non molto tempo fa. Questa volta però sembra proprio che si sia trattato solo di un piccolo ma spiacevole inconveniente, un malore non legato dunque a patologie più ostiche già affrontate dal rapper negli ultimi anni.

Stando a quanto riporta Today, il malore di Fedez di venerdì scorso è stato causato da una intossicazione alimentare; ultimato l’iter clinico il rapper è infatti stato dimesso poco dopo l’arrivo in ospedale e poche ore dopo, tramite i social, è sembrato già in piena forma e pronto a riprendere la propria routine estiva. Proprio quest’ultimo aspetto avrebbe alimentato le teorie più sconsiderate degli haters; qualcuno ha infatti ipotizzato che la notizia del ricovero dopo il malore fosse stata architettata per creare hype.

Data l’ondata di fake news proprio Fedez ha avvertito la necessità di spegnere il vortice di teorie sul presunto finto ricovero per un malore. Il rapper ha infatti pubblicato un video – come riporta Today – dove non solo ha ironizzato sulle notizie distorte pubblicate da una parte della stampa ma ha anche mostrato i referti che testimoniano come realmente abbia accusato un malore facendo poi ricorso al ricovero in ospedale. “Quando vi dimettono chiamate un giornalista italiano e chiedetegli dove ca*zo potete andare. In allegato, per tutti i fact checkers di questa incredibile in chiesa, i miei referti medici con un paio di racchettoni per rilassarsi perchè, amici giornalisti, avete veramente lavorato duramente”.