Tumore neuroendocrino pancreas, cos’è malattia Fedez/ Sintomi, operazione e cure

Tumore neuroendocrino del pancreas, questa la malattia diagnosticata a Fedez, per il quale il cantante è stato sottoposto un intervento al San Raffaele di Milano. A rivelarlo lo stesso artista in un post social. Si tratta di una neoplasia rara nota anche come tumore delle cellule insulari, in quanto insorgono nei tessuti endocrini del pancreas. Le sindromi cliniche che può causare sono diverse, perché è in grado di secernere diversi ormoni peptidici, come insulina, gastrica, glucagone e pepite intestinale vasoattivo. Ma il 50-75% dei NET, come vengono anche chiamati i tumori neuroendocrini del pancreas, non sono funzionanti, cioè non sono associati ad una sindrome ormonale.

Fedez, operato "Ho raro tumore al pancreas"/ Svelata la malattia, foto choc

Lo spiega il Centro Chirurgico del Pancreas del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei centri specializzati che tratta un tumore così raro. Fino a vent’anni fa, la maggior parte di questi tumori vengano rilevati dopo una sindrome ormonale, mentre quelli “non funzionanti” si presentano più tardi nel corso della malattia con sintomi come compressione locale o malattia metastatica, perdita di peso, anoressia e nausea. Invece quelli funzionali differiscono per il tipo di ormone prodotto.

Fedez malattia: "operato all'addome"/ Come sta? Ricoverato al San Raffaele di Milano

SINTOMI E CURE TUMORE NEUROENDOCRINO DEL PANCREAS

Gli insulinomi sono tumori neuroendocrini del pancreas che si presentano con ipoglicemia episodica. Questa può causare confusione, alterazioni della vista, comportamenti insoliti, palpitazioni, diaforesi e tremori, amnesia. Invece i gastronomi si presentano tramite l’ulcera peptica, in questo caso anche la diarrea può essere un sintomo importante. Per quanto riguarda il glucagonoma, la sindrome associata è caratterizzata da eritema migratorio necrolitico, cheilite, diabete mellito, anemia, perdita di peso, diarrea, trombosi venosa e sintomi neuropsichiatrici. Invece i principali disturbi legati alla sindrome del VIPoma sono diarrea acquosa, ipopotassiemia e ipocloridria.

Fedez, malattia: "Oggi giornata importante"/ "Chiara Ferragni e i bimbi mi dan forza"

La terapia del tumore neuroendocrino del pancreas è multidisciplinare. L’asportazione chirurgica è il trattamento di prima scelta ed è quello più efficace. Ma si possono eseguire iniezioni mensili di un ormone sintetico analogo della somatostatinaa per rallentare la crescita del tumore. Nei casi in cui il tumore cresce comunque, si passa alla chemioterapia, con due farmaci scoperti recentemente che interferiscono selettivamente sull’accrescimento tumorale. Infine, Humanitas spiega che è prevista anche la terapia radiometabolica o radiorecettoriale. Si tratta di un radiofarmaco iniettato per via endovenosa che agisce in maniera mirata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA