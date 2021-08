Fiamma Izzo, furto nella villa a Roma/ Ladri ancora in fuga dopo il colpo

Solo pochi giorni fa arrivava la notizia di furti in casa per Massimo Ciavarro, Roberta Beta e, più recente, Thais Wiggers, oggi la lista si amplia con un nuovo nome: quello di Fiamma Izzo. La nota doppiatrice, sorella di Simona e cognata di Ricky Tognazzi, è l’ennesima vittima di un furto in casa, verificatosi ieri mattina, 24 agosto. Gli agenti della Polizia di Stato sono ancora al lavoro alla ricerca dei ladri che, dopo aver messo a segno il colpo, sono fuggiti, abbandonando la villa della Izzo senza lasciare tracce.

La Repubblica fa sapere che l’allarme è scattato nel corso della mattinata, in zona Monteverede a Roma, abitazione della doppiatrice che, in questi anni, è stata la voce di personaggi come Taylor Momsen ne Il Grinch, Saoirse Ronan in Espiazione; ha poi lavorato in successi come Il Gladiatore, Il Fantasma dell’Opera e Il diario di Bridget Jones.

Fiamma Izzo derubata: ladri ancora in fuga e bottino da definire

Ad allertare le autorità della presenza di strani movimenti in casa di Fiamma Izzo è stato un residente nella zona. La doppiatrice, infatti, non era in casa al momento del furto ma fuori città. Una volta arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, le autorità si sono recate immediatamente sul posto ma, quando sono arrivati, i ladri erano già scappati.

Una volta entrati in casa, gli agenti della Scientifica hanno effettuato un sopralluogo che ha portato alla scoperta dell’assenza di forzature a porte e finestre, dunque non è escluso che i malviventi possano aver fatto copie delle chiavi d’ingresso della villa. Infine non sono ancora noti i danni e il valore del bottino trafugato dai ladri alla Izzo.

