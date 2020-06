Finale Champions League a Lisbona/ La Bild sicura: tutta la fase finale in Portogallo

Pubblicità

Si dovrà attendere ancora qualche giorno, e per la precisione il 17 giugno con la riunione del Comitato Esecutivo della UEFA, per l’ufficialità, ma dalle ultime indiscrezioni che giungono dalla Germania pare che sia deciso: la Finale della Champions League 2019-20 verrà disputata a Lisbona. Anzi stando a quanto ci rivela la Bild in esclusiva pare che tutta la fase finale della prima manifestazione per club del continente occorrerà in Portogallo, dove andrà in scena dunque un’inedita Final Eight per decidere del vincitore della Coppa dalla grandi orecchie. Dopo dunque le voci che vedevano Istanbul ritiratasi dalla candidatura, pare che la UEFA abbia già trovato la soluzione per la ripresa delle coppe e la loro regolare conclusione: dopo tutto pure non mancavano candidature importanti e alternative valide alla capitale turca, restia ad ospitare la finale della Champions League, che per forza di cose verrà disputata a porte chiuse.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE A LISBONA: LA FORMULA DELLA FINAL EIGHT

Dunque decisa Lisbona come sede della finale della Champions League 2019-20 pure va indagata la formula per cui l’edizione 2019-20 della coppa Uefa possa arrivare a conclusione, dopo il necessario stop al calcio occorso ai primi di marzi per l’esplodere della pandemia da coronavirus. Secondo quanto ci riportano fonti tedesche, pare che la Federazione internazionale abbia in mente di ripartire ai primi di agosto, disputando i 4 ottavi di finale ancora in sospeso (mancano infatti i match di ritorno di Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea e Juventus-Lione). Da qui le otto squadre che hanno ottenuto il pass per i quali di finali si sposteranno direttamente in un’unica città. Lisbona, per disputare la fase finale della Champions League, con partite a gara secca. Da aggiungere che, fallita l’ipotesi Istanbul per la finale della Champions 2019-20, pure la UEFA aveva vagliato altri ipotesi, come di spostare il tutto a Mosca: gli ultimi numeri legati al Covid 19 in Russia hanno però fatto desistere la UEFA. Va aggiunto che Lisbona pare al momento la sede ideale: non essendoci più team lusitani nel torneo di fatto le partite si svolgerebbero in campo neutro e in Portogallo la pandemia pare sotto controllo: non guasta poi che nel paese pure vi è una fiscalità più favorevole.



