FIORELLA MANNOIA VITTIMA DI STALKER/ Fan cerca di sfondarle casa con una panca e…

Fiorella Mannoia perseguitata da una fan. Anche la cantautrice italiana vittima di stalker al punto da dover richiedere l’intervento della polizia. Un vero e proprio incubo per la cantante di “Che sia benedetta” che ha subito appostamenti sotto casa, lettere, messaggi, citofonate nel cuore della notte fino a richieste assurde di denaro e biglietti gratis per i concerti. Richieste incessanti e preoccupanti che hanno spinto l’artista a richiedere l’intervento della polizia che ha fatto scattare il fermo per la fan stalker. La fan si è recata più volte presso l’abitazione della cantante a Torpignattara provando ad incontrarla fino a superare ogni limite. Con una panca, infatti, la fan ha cercato di sfondare la porta di casa della Mannoia.

Incubo per Fiorella Mannoia: una fan stalker cerca di sfondarle casa

Una fan ossessionata da Fiorella Mannoia. Potremo sintetizzare così la storia della cantante italiana che in queste ore è stata costretta a richiedere l’aiuto dei carabinieri dopo che è stata più volte stalkerizzata da un fan. La donna, di circa 31 anni, è una fan scatenata della cantante a cui dedicava messaggi di stima “sei unica” alternandoli però a frasi scioccanti e richieste assurde come ha raccontato la stessa Fiorella. “Non voglio perdere un concerto. Dammi soldi o biglietti gratis” ha detto la fan stalker implorandole di risponderle. Insulti e minacce di ogni tipo che vanno avanti da diverso tempo visto che, già lo scorso anno, era scattato un un divieto di avvicinamento e di comunicazione per la fan con la sua artista del cuore. Una misura cautelare della durata di sei mesi, oggi scaduta. Così la fan stalker è tornata all’attacco fino all’ultimo e ingiustificabile gesto.

Fiorella Mannoia paura per una stalker: “Sbatteva a tutte le ore un bastone alle pareti”

I comportamenti sbagliati di questa fan stalker in realtà non erano stati indirizzati solo a Fiorella Mannoia, ma anche alla nipote e alla cantante della sorella. “Sbatteva a tutte le ore un bastone alle pareti. Si attaccava al citofono insistentemente” ha raccontato Fiorella Mannoia. “E soprattutto aveva installato delle telecamere all’androne del palazzo con le quali controllava gli spostamenti delle proprie vittime” aveva detto senza però precisare e raccontare quanto vissuto in prima persona. L’incubo di Fiorella Mannoia per la stalker è balzato alla cronaca solo quando la donna ha cominciato a perseguitare anche i condomini dove vive la cantante. Così la Mannoia si è decisa a denunciare la cosa con la polizia che è intervenuta dapprima con il fermo per la donna e poi con la richiesta di arresto da parte del pm Eleonora Fini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA