Flavia Vento, chi è: gli esordi e la carriera da showgirl

Nata a Roma nel 1977, Flavia Vento è una showgirl delle più controverse in Italia, spesso al centro delle cronache per via delle sue uscite fuori dagli schemi: di recente, ospite di “Belve”, ha dichiarato di essere stata in passato una Dea mentre più volte in passato ha spiegato di essere certa di aver visto gli ufo. È infatti fortemente convinta dell’esistenza degli alieni. Tralasciando le sue particolarità, che l’hanno resa nota ai più, da dove comincia la carriera di Flavia Vento? Torniamo al 1995: appena ventenne, Flavia comincia la sua carriera nella pubblicità televisiva prendendo parte a spot come quello della Neutro Roberts e della Ferrero Rocher.

Samantha De Grenet ebbe un flirt con Teo Mammucari?/ La showgirl fa nomi grossi, ma sul conduttore...

Diventa poi valletta della trasmissione “Il lotto alle otto” e nel programma televisivo “Libero” di Teo Mammucari viene relegata al ruolo di “valletta sotto il tavolo”, non senza critiche per via del suo ruolo per qualcuno svilente della figura della donna. Arrivano poi i primi programmi condotti proprio dalla Vento, come “Stracult” nel 2000. Da quel momento e per i primi anni 2000, Flavia Vento recita anche in una serie di fiction, arrivando nel 2005 a condurre alcune puntate di Striscia la Notizia. Vari anche i reality show nel curriculum di Flavia Vento come L’isola dei famosi, Back to school e la Pupa e il Secchione.

TITOLI CANZONI SANREMO 2025: QUALI SONO?/ Elodie con "Dimenticarsi alle sette", Sarah Toscano con "Amarcord"

Flavia Vento, il difficile rapporto con i genitori: “Nessuno mi è stato vicino”

Flavia Vento non parla molto spesso della sua vita privata e in particolare della sua famiglia d’origine. Sappiamo che i genitori si chiamano Roberto e Francesca e che con loro il rapporto non è idilliaco. In occasione del Grande Fratello, programma al quale avrebbe dovuto partecipare, Flavia Vento era stata costretta ad abbandonare perché non aveva ricevuto l’aiuto che sperava dalla famiglia, con i suoi sette cani. “Nessuno della mia famiglia mi è stato vicino…” aveva rivelato amareggiata la showgirl, che per prendersi cura dei suoi animali aveva deciso di lasciare il programma. Le sue parole erano arrivate a Domenica Live come risposta alla sorella Sabrina che aveva difeso i genitori, spiegando come fossero troppo anziani per occuparsi dei suoi cani.