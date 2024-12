Chi sono Roberto e Francesca, genitori di Flavia Vento

Flavia Vento lavora da anni nel mondo dello spettacolo ma della sua famiglia si sa davvero pochissimo. I genitori di Flavia si chiamano Roberto e Francesca e sono molto distanti dal mondo della televisione che alla figlia ha dato successo e popolarità. La Vento non parla spesso della propria famiglia e quando l’ha fatto non ha usato parole al miele per descrivere il rapporto con la propria famiglia. Una delle occasioni in cui ha parlato della propria famiglia è arrivata quando ha partecipato al Grande Fratello per poi lasciare il reality poche ore dopo.

In seguito alla scelta di lasciare il reality, Flavia Vento aveva giustificato l’abbandono spiegando di non aver ricevuto dalla propria famiglia abbastanza aiuto per la gestione dei suoi cagnolini.

Flavia Vento e le parole sui genitori

Amante degli animali, in particolare dei cani con cui vive, Flavia Vento, quando ha accettato di partecipare al Grande fratello, ha lasciato i suoi amici a quattro zampe e, non avendo ricevuto abbastanza aiuto, ha preferito tornare a casa. Una scelta che ha poi motivato così:

“Io non ne posso più. Sono una persona sana. Io mi mantengo da sola. Tu mi hai mai aiutato un giorno con i miei sette cani? Nessuno della mia famiglia mi è stato vicino...Sono sconvolta da queste dichiarazioni. Dallo psicologo non ci devo andare, perché non ho problemi. Ho smesso di bere grazie alla preghiera e non ho bisogno di uno psicologo”, ha detto rispondendo alla sorella Sabina che, a Domenica Live, aveva spiegato che i genitori, avendo la loro età, le loro abitudini e un cane non avrebbero potuto occuparsi dei suoi cani.