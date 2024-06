Formazioni Vicenza Carrarese/ Quote: uno squalificato per parte (finale playoff Serie C, 5 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CARRARESE: LE SCELTE PER LA FINALE!

Al Romeo Menti è quasi tutto pronto, dunque noi possiamo leggere le probabili formazioni di Vicenza Carrarese che ci accompagnano nell’andata della finale playoff di Serie C 2023-2024. È il primo atto di una doppia sfida che ci dirà quale sarà la quarta squadra promossa in Serie B: le prime tre sono Mantova, Cesena e Juve Stabia che hanno vinto il rispettivo girone, dal lungo percorso dei playoff emergerà dunque la quarta formazione e per il momento sono rimaste queste due a contendersi l’obiettivo, con il Vicenza favorito in termini generali ma la Carrarese che ha stupito tutti eliminando avversarie più quotate.

Sarà un grande spettacolo, almeno ce lo auguriamo; conteranno molto anche le decisioni che gli allenatori prenderanno tra andata e ritorno e allora proprio di questo dobbiamo parlare, perché tra poche ore saremo in campo al Romeo Menti e noi dobbiamo valutare in che modo Stefano Vecchi e Antonio Calabro schiereranno i loro undici per l’andata della finale dei playoff. Come sempre, aspettando il calcio d’inizio prendiamoci un po’ di tempo per fare una valutazione più approfondita su quelle che sono le probabili formazioni di Vicenza Carrarese.

VICENZA CARRARESE: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo la Snai, una delle agenzie che hanno tracciato i pronostici sulla finale di Serie C – che leggiamo a margine delle probabili formazioni di Vicenza Carrarese – la squadra di casa è favorita, avendo un valore di 2,10 volte la posta in palio (naturalmente sul segno 1) contro il 3,70 che accompagna l’eventualità del successo della Carrarese, per il quale dovrete puntare sul segno 2. Questo bookmaker ci dice poi che in caso di pareggio, vale a dire il segno X, il guadagno sul match del Romeo Menti corrisponderebbe a 3,10 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CARRARESE

VECCHI SENZA GOLEMIC

Golemic è stato espulso domenica, e ha ricevuto due giornate di squalifica: fuori gioco per la finale anche di ritorno, obbliga Vecchi a rivedere le scelte in difesa. Confente in porta, Sandon e Cuomo dovrebbero essere confermati; per sostituire Golemic si pensa a uno tra Fantoni e Laezza, all’occorrenza Lattanzio potrebbe fare il braccetto. A centrocampo invece sembra essere tutto fissato: il Vicenza non prescinde dalla coppia centrale che viene formata da Ronaldo Pompeu da Silva e Jean Freddi Greco, mentre sulle corsie laterali dovrebbero operare De Col e Filippo Costa, nel settore nevralgico attenzione all’alternativa Fausto Rossi che può garantire esperienza e geometrie. Davanti, Busato e Delle Monache sono in competizione per la trequarti, ma la sensazione è che Della Morte Proia siano comunque favoriti; così anche Franco Ferrari, che nel ritorno della semifinale è rimasto in panchina a favore di Jacopo Pellegrini ma è il bomber del Vicenza, e dunque dovrebbe essere in campo.

I DUBBI DI CALABRO

Anche Calabro deve fare i conti con uno squalificato, che è Zanon: si libera il posto sulla corsia destra, verosimilmente con Cicconi sull’altro versante si opterà per una soluzione più conservativa e dunque spazio a Grassini piuttosto che Belloni. Imperiale e Matteo Di Gennaro sono in difesa, con loro stavolta potrebbe giocare Illanes; in porta andrà come sempre Bleve, qualche dubbio a centrocampo perché Zuelli e Della Latta insidiano la posizione di Capezzi, quest’ultimo però se starà bene giocherà regolarmente e al suo fianco ci sarà Nicolas Schiavi, che rispetto a qualche anno fa ha arretrato il suo raggio d’azione anche per consentire a Palmieri e Panico di operare sulla trequarti, anche se il primo di questi due stasera potrebbe lasciare il posto a Leonardo Morosini, perché servirà anche l’esperienza per superare la finale dei playoff. La soluzione alternativa, che potrebbe poi essere quella vincente, prevede di arretrare Alessandro Capello: in questo caso dunque Finotto sarebbe confermato come centravanti, pur se Giannetti rappresenta una soluzione di valore.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CARRARESE: IL TABELLINO

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Sandon, Cuomo, Laezza; De Col, J. Greco, Ronaldo P., F. Costa; Della Morte, Proia; F. Ferrari. Allenatore: Stefano Vecchi

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Illanes, M. Di Gennaro; Grassini, N. Schiavi, Capezzi, Cicconi; A. Capello, Panico; Finotto. Allenatore: Antonio Calabro











