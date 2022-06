Forza Italia, eletti Genova 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi preferenze lista

RISULTATI COMUNALI GENOVA 2022: PREFERENZE LISTE FORZA ITALIA

La coalizione a sostegno del sindaco uscente Marco Bucci può festeggiare il trionfo alle Elezioni Comunali 2022 di Genova con la vittoria al primo turno: per Forza Italia però, i risultati con relative preferenze in vista del Consiglio Comunale potrebbero non sorridere del tutto.

Lo spoglio delle Amministrative 2022 ancora in corso per qualche decina di sezione da scrutinare vede la lista di Silvio Berlusconi a sostegno del sindaco Bucci conquistare il 3,9% delle preferenze con 5.945 voti totali. Saranno ovviamente i risultati definitivi nelle prossime ore a definire con questo rapporto di forza nella coalizione di Centrodestra – lista Bucci al 18,97%, FdI 9,36%, Lega 6,32%, Toto al 9,19%, Genova Domani 4,71%, Udc 1,96% – quali e quanti seggi per consiglieri eletti potrebbero andare a Forza Italia. Al momento, le preferenze scrutinate dal Comune di Genova vede la seguente situazione tra i candidati consiglieri più votati del partito: Aimé 96 voti, Mascia 67, Costa 34, Marcato 20, Palazzo 15, Vaccaro 13, Pallotta 12, Badaracco 10, Prussia 9, Felis 7. Qui la lista completa con tutte le preferenze Pd alle Elezioni Comunali Genova 2022. Risultati spoglio Genova – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

FORZA ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI GENOVA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Genova 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, Forza Italia di Silvio Berlusconi spera di interpretare un ruolo importante nella possibile rielezione di Marco Bucci. Gli azzurri, infatti, hanno sostenuto con gli alleati di centrodestra la candidatura del sindaco uscente, puntando su un mix di politici e membri della società civile.

Questo l’elenco dei candidati di Forza Italia alle elezioni comunali di Genova 2022: Mascia Mario, Abbo Francesca, Adorni Federica, Aimè Paolo detto Aime, Argenti Chiara, Azzarelli Barbara, Badaracco Stefania, Canepa Barbara, Castello Carlo, Cormaci Vincenzo, Costa Stefano, De Maria Vincenzo, Dellepiane Luigia detta Luisella, Di Lauro Claudia detta Lauro, Donato Angelo Giovanni, Felis Francesco, Ferrara Raffaele, Foscoli Sabina, Ghersi Arianne, Ghiglione Clizia, La Camera Alberto, La Marca Patrizia, Landò Riccardo, Lauria Paolo, Listuzzi in Bollesan Paola, Maccagni Mara, Marcato Luca, Marras Gianluca, Mondini Cristina, Moran Paredes Yojahira Mercedes detta Morana, Palazzo Sara, Pallotta Donatella Maria, Panizzi Andrea, Patti Lorenzo, Prussia Nicoletta, Repetto Andrea Pietro, Salano Claudio Giuseppe, Sartore Fulvio, Storace Marco, Vaccaro Samantha.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FORZA ITALIA NEL 2017

Alle elezioni comunali di Genova di cinque anni fa Marco Bucci centrò la vittoria al secondo turno, permettendo alla coalizione di centrodestra di assicurarsi la maggioranza dei seggi in consiglio comunale. I partiti ottennero un totale di 24 seggi, cinque dei quali destinati proprio a Forza Italia. Questi i consiglieri azzurri eletti nel 2017: Lilli Lauro, Stefano Anzalone, Mario Mascia, Guido Grillo, Mario Baroni.

Per questa tornata elettorale, Forza Italia ha puntato su un simbolo rivisitato. Oltre alla classica bandiera del partito e alla scritta “Berlusconi”, nella parte bassa è presente una croce di San Giorgio stilizzata, oltre alla dicitura “Bucci sindaco” su sfondo azzurro. Ricordiamo che il capolista è Mario Mascia, capogruppo nell’ultimo ciclo amministrativo. Garantita la parità di genere nella lista di candidati consiglieri: 20 uomini e 20 donne.

