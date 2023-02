Francesca Fagnani: “Amadeus, ma indossi le mutande?”/ Cala il gelo a Sanremo 2023

Procede spedita la seconda serata del festival di Sanremo 2023, che dopo il secondo ingresso in scena di Francesca Fagnani, con annesso e consueto cambio d’abito, co-conduttrice di Amadeus e Gianni Morandi, ha regalato al pubblico l’ennesimo siparietto diventato immediatamente virale online. A dare il via al tutto è stata una domanda della stessa co-conduttrice, che dopo essere scesa dalla scalinata dell’Ariston ha chiesto al direttore artistico se indossasse tutti gli indumenti intimi. Sul palco e in sala, però, è calato immediatamente il gelo, per un siparietto che forse non è stato apprezzato tanto quanto Francesca Fagnani si aspettasse.

Francesca Fagnani: “Amadeus, ma indossi le mutande?”

Il siparietto, virale su Twitter dove è stato commentato da tantissimi utenti, tra Amadeus e Francesca Fagnani, insomma, ruotava attorno all’intimo indossato dal conduttore. “Amadeus, molti fanno scommesse sul tuo intimo. I tuoi fan si chiedono se indossi proprio tutti tutti gli indumenti intimi”. Amadeus, alla domanda, si è bloccato un attimo, guardando attonito la co-conduttrice, divertita.

“Ma si”, ha subito risposto Amadeus a Francesca Fagnani, “indosso”, ci pensa un attimo, “ah, vuoi sapere se indosso mutande o boxer“. Lo scambio di battute tra i due è andato avanti per un po’, finché Amadeus non ha confermato che in quel momento stesse indossando le mutande, “cos’altro dovrei indossare?”, ha chiesto a Francesca Fagnani, “ma ora basta parlarne. Andiamo avanti che sono un ragazzo timido e divento rosso“, ha subito riportato l’ordine il direttore artistico del festival di Sanremo 2023.

La reazione Twitter alle mutande di Amadeus

Mentre il siparietto tra Amadeus e Francesca Fagnani sulle mutande indossate dal conduttore di Sanremo 2023 sul palco della seconda serata del festival, su Twitter sono piovuti i commenti, in larga parte negativi. “Perché si parla della mutande di Ama”, si chiede un utente, “momento altissimo” fa eco un altro. “Ha chiuso subito il discorso perché no, non ce le ha le mutande sotto“, fa notare un altro utente sempre su Twitter. “Okay”, scrive un altro, “ma che mutande porti Ama?”.

Voleva sapere se Amadeus porta le mutande #Sanremo2023 pic.twitter.com/gNHiV4B0zi — Nene 💐 (@lividinvisibiIi) February 8, 2023

perché stiamo parlando delle mutande di ama #Sanremo2023 pic.twitter.com/98vzF1m3ma — liho ४ -21 | TLOU 🔜swcl (@Iih0lovesobi) February 8, 2023













