Francesco Chiofalo, come cammina a fatica con le stampelle/ Video dopo il ricovero…

Francesco Chiofalo è tornato sui social. In primis, con il messaggio che ha lasciato ieri ai suoi fan preoccupati per le sue condizioni di salute, ma anche tramite il video che è apparso sulla pagina Instagram della fidanzata. Oggi, infatti, tramite il profilo di Drusilla Gucci si è visto l’ex concorrente della Pupa e il Secchione Show in piedi per la prima volta dal 20 agosto, sebbene fosse sulle stampelle. Nel reel condiviso da Pipol Gossip lo si vede fare qualche passo con l’ausilio delle stampelle, ma soprattutto si evince che ha riportato qualche programma alla gamba destra, che è evidentemente quella per la quale necessita delle stampelle.

Ma considerando la paura per il ricovero d’urgenza presso un ospedale della provincia di Ragusa, in Sicilia, queste immagini rappresentano una buona notizia, perché sembra proprio che il peggio sia passato per l’influencer. Francesco Chiofalo cammina a fatica, ma dimostra ancora una volta la sua forza nel superare gli ostacoli. «Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò», aveva promesso ai fan sui social.

I suoi fan attendono, dunque, di avere ulteriori notizie da Francesco Chiofalo, rincuorato comunque dal fatto che sta meglio. Tutto è successo qualche giorno fa in Sicilia, durante una serata a Catania in un locale dove era ospite. L’influencer si è sentito male, quindi è stato portato al pronto soccorso. Dalle prime informazioni è emerso che non aveva più sensibilità ad una gamba. Inizialmente aveva anche condiviso alcuni momenti sui social, poi né lui né la fidanzata Drusilla Gucci avevano dato segnali e aggiornamenti.

Poi si è appreso da storie pubblicate dalla giovane e dalla regina del gossip Deianira Marzano, rimasta in contatto con Francesco Chiofalo, che la situazione non era da sottovalutare e che comunque l’influencer era uscito dall’ospedale, ma in sedia a rotelle. Oggi l’aggiornamento diretto, quello di Drusilla Gucci ha tramite i suoi canali social ha mostrato il fidanzato camminare con le stampelle, ma in ripresa rispetto alle precedenti apparizioni social.

