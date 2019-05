Francesco Da Vinci/ Mma di Gomorra 4 e figlio d’arte (#TeamGué, The Voice 2019)

C’è anche un figlio d’arte nelle Battle di The Voice of Italy 2019. Si tratta di Francesco Da Vinci entrato nel Team Pequeno durante l ‘ultima puntata delle Blind Audition. A presentarlo sul palcoscenico di The Voice 2019 è Gigi D’Alessio: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico. Suo nonno era Mario Da Vinci”. In realtà Francesco Da Vinci non è un volto nuovo per i telespettatori, visto che è conosciuto anche come Mma, il camorrista della band dei talebani di Gomorra 4. Oltre alla musica, infatti, Francesco è anche attore, anche se la musica resta la sua più grande passione. “Ho sempre amato il brivido del rischio ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco” scrive il figlio di Sal Da Vinci su Instagram poco prima di salire sul palco.

Francesco Da Vinci, figlio di Sal a The Voice Of Italy

Dopo la presentazione da parte di Gigi D’Alessio, Francesco Da Vinci si presenta sul palco con un suo brano inedito dal titolo “L’ammore fa paura” conquistando tutti. In tanti pensavano che il figlio di Sal Da Vinci sarebbe finito nel Team D’Alessio, ma in realtà gli unici a potersi voltare sono stati Guè Pequeno e Elettra Lamborghini visto che sia Morgan che D’Alessio avevano già completato le proprie squadra. A complimentarsi con il ragazzo è il rapper: “Hai fatto paura. Mi è piaciuto che su un beat moderno hai fatto qualcosa di napoletano. Questo pezzo me lo immagino già in radio. Per me sei stato una manna dal cielo”, mentre Elettra ha cercato di portarlo nel suo team dicendo: “La musica è femmena!”. Niente da fare, alla fine Francesco ha scelto di entrare nella squadra di Guè Pequeno.

Francesco Da Vinci e Gomorra

Non solo cantante, visto che Francesco Da Vinci è anche attore. Quest’anno, infatti, ha recitato nella quarta stagione di Gomorra dove ha interpretato il ruolo di Mma, camorrista della “banda dei talebani firmando anche due brani presenti nella colonna sonora. Si tratta di “Sulo io” e “Nun passa maje” entrambi prodotti da Massimo D’Ambra. “Sono fiero di questa straordinaria opportunità, lavorando come attore e come musicista di una delle serie tv più famose al mondo; solo il pensiero che le mie canzoni vengano ascoltate in tanti paesi mi rende orgoglioso” ha detto il figlio di Sal Da Vinci durante un’intervista rilasciata al Mattino. Ora per Francesco è arrivata la grande occasione visto che si gioca il tutto e per tutto nelle Battle di The Voice 2019.





