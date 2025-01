Proprio oggi in tutta Italia – e in realtà in buona parte d’Europa – si celebra la sempre classica festività dell’Epifania che vede come centrale la figura della misteriosa Befana e segna (nella tradizione cattolica) l’arrivo dei Re Magi presso la mangiatoia in cui è stato partorito il piccolo Bambin Gesù per portargli in dono oro, incenso e mirra: una ricorrenza particolarmente sentita e che prevede alcune tradizioni immancabili e leggermente differenti in base alla regione in cui si vive; il tutto con alcune consuetudini più sentite e che ritornano in modo identico in ogni parte della penisola.

Soffermandoci proprio sulle tradizioni italiane della Befana, vale la pena ricordare – certamente – la consuetudine di appendere le calze al camino nella serata precedere per risvegliarsi e scoprire piene di dolciumi di ogni tipo, senza dimenticare l’immancabile carbone per i bimbi che non sono stati brevi nel corso dell’anno precedente; mentre un’altra consuetudine diffusa in tutta Italia prevede di preparare e consumare la classica torta dei Re Magi: si tratta di un dolce classico la cui preparazione varia leggermente da regione a regione e che all’estero viene ripresentata in diverse forme (come le francesi Galette des rois, l’americana King cake oppure la spagnola Roscón de Reyes).

Tutte le tradizioni italiane per la Befana e l’Epifania: dai raduni alla regata in barca, tutti gli eventi più belli

Di fatto le tradizioni della Befana propriamente intese e diffuse in tutta la nostra bella penisola finiscono qui, ma in realtà – come dicevamo già in apertura – ne esistono anche altre di regionali o locali: un esempio (forse il più famoso, riproposto in diverse aree) è la Benedizione del gesso e della casa che arriva direttamente dal Trentino e del Friuli e che prevede di scrivere sulla porta della propria abitazione – appunto, con un gesso – una frase ci buon auspicio per l’anno a venire.

Similmente, per celebrare l’Epifania in diverse parti d’Italia è usanza organizzare dei veri e propri raduni di befane e befani: a Venezia – per esempio – c’è la tradizione regata in barca sul Canal Grande, mentre a Parma si tiene il sempre enorme Raduno nazionale con l’elezione di Madame Befana e Mounsieur Befano, così come ad Urbania si tiene la similare Festa nazionale per visitare la Casa della Befana; ma ci teniamo anche a citare l’usanza tutta aquilana di rievocare l’usanza novecentesca di portare piccoli doni ai Vigili Urbani in servizio durante la festa.