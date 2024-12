A quattro giorni di distanza dalle attesissime festività natalizie, torniamo ancora una volta a suggerirvi una (speriamo!) bella carrellata di frasi e immagini per i vostri auguri buon Natale 2024 che vi permetterà di farvi trovare pronti nella notte tra il 24 e il 25 – ovvero martedì e mercoledì prossimi – per inviare i vostri sentitissimi messaggini ad amici e parenti in modo da farli sentire pensati e – di conseguenza – apprezzati: prima di entrare nel merito, però, ci teniamo a ricordarvi che tra queste pagine troverete già pubblicati tantissimi altri articoli con frasi, pensierini e citazioni per i vostri auguri buon Natale 2024 che vi invitiamo a recuperare per cercare i più adatti al messaggio che volete trasmettere al destinatario!

Visto che la felicità e la spensieratezza sono il fulcro di queste festività, per questa carrellata di auguri buon Natale 2024 vorremmo lasciarvi un paio di pensierini umoristici e divertenti come – ad esempio -: “Natale è l’unico momento dell’anno in cui è accettabile mangiare biscotti a colazione, pranzo e cena: ti conviene approfittare al massimo di questa irripetibile opportunità“; ma anche, citando la simpaticissima Luciana Littizzetto: “Caro Babbo Natale, se vuoi ti preparo la vasca e la riempio di schiuma. Da che ti conosco hai sempre lo stesso vestito e in più vai in giro con sei renne… Non profumerai certo di mughetto. Sotto le ascelle mi sa che ti cresce il muschio da mettere nel presepe“.

CITAZIONI SERIE E RIFLESSIVE PER GLI AUGURI BUON NATALE 2024: DA CHURCHILL A RANDISI, I MIGLIORI SUGGERIMENTI

Lasciando da parte l’ironia – e prima di proporvi anche alcune immagini che trovate alla fine di questo articolo pronte da salvare nella vostra galleria -, per la seconda parte dei nostri auguri buon Natale 2024 recuperiamo un pochino di serietà proponendo alcune citazioni che si trasformeranno anche in occasioni di riflessione per chi le riceverà. Winston Churchill – per esempio – in un’occasione disse: “Non è ciò che riceviamo, ma ciò che diamo, che crea una vita piena di Natale“; mentre Charles Monroe Sheldon suggerì che: “Natale è il momento in cui ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati ad avere ciò che abbiamo“.

Similmente, tra gli auguri buon Natale 2024 potreste anche optare per il pensiero “Nonostante la falsità e l’ipocrisia da parte di molti, il Natale è ancora un momento magico ed intenso che ci aiuta a riflettere sulle conclusioni troppo affrettate e su certi insulti” scritto da Jean-Paul Malfatti; oppure – ed è l’ultimo che vi lasciamo per ora – alla breve filastrocca di Angela Randisi: “Affaticato come ogni anno è arrivato il nostro Babbo/ con renne e campanelli e stelle di Natale/ scende dai camini aggrappandosi qua e là/ porta in sacco regalini/ per tutti i suoi bambini“.

LE IMMAGINI PER GLI AUGURI BUON NATALE 2024: QUALCHE SPUNTO TRA DISEGNI, STELLE DI NATALE E ALBERI