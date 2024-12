AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO (CON SORPRESA)

Se non volete limitarvi a scrivere i ‘soliti’ biglietti per le feste, potete fare gli auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo in maniera originale, optando per delle frasi e immagini da inserire in una palla natalizia o da stampare su di essa, regalando così un oggetto tradizionale ma in una chiave del tutto originale. “È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria” è una di quelle che potete abbinare.

Ma questa è solo una delle idee, potete ad esempio realizzare autonomamente delle cartoline creando un giusto mix tra parole e immagini con l’unico obiettivo, quello di augurare il meglio ad amici e parenti non solo per le festività natalizie, ma anche per il prossimo anno.

Ad esempio, potete lanciarvi in una grande dichiarazione: “Ogni Natale trascorso insieme a te ha qualcosa di magico, perché tu sei sempre il mio regalo più bello“. In alternativa, potete valorizzare l’unione familiare per gli auguri di Buon Natale 2024: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita“.

AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: IMPRESE E DONI

Prima di soffermarci sulle immagini che possono dare forma alle parole con cui fare gli auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo, arricchiamo la nostra selezione di frasi anche per il 2025: “Le imprese magiche di Babbo Natale sono nulla a confronto di tutto quello che tu fai ogni giorno per me. Buon Natale e Felice anno nuovo amica mia!“. Non possono mancare le opzioni ironiche, per chi ha qualche destinatario a cui strappare un sorriso: “A Natale sono tutti più buoni. È il prima e dopo che mi preoccupa“.

Ma vi segnaliamo anche delle parole che fanno, invece, al caso di chi vuole ispirare riflessioni e buoni sentimenti in occasione di queste festività natalizie: “Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile“. In ogni caso, potete usare queste parole come fonte di ispirazione, come spunto per sbloccare e liberare la vostra creatività.

IMMAGINI ‘TECH’ PER AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO

Per quanto riguarda le immagini, questo sarà probabilmente l’anno in cui spopoleranno quelle realizzate dall’intelligenza artificiale per gli auguri di Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo. Del resto, basta dare pochi input, scegliendo le chiavi giuste, per consentire all’AI di sviluppare delle immagini da inviare poi via messaggio ad amici e parenti. Ma c’è chi potrebbe ritenere ‘impersonale’ questa soluzione, forse troppo sbrigativa. Attenzione, però, ai generatori di immagini AI per sfondi natalizi, perché vi consentono di inserire dei particolari e dettagli che rendono speciali le immagini.

Quindi, potete personalizzarle in base ai vostri gusti (o a quelli del destinatario), evitare foto noiose e ormai abusate, regalando tra l’altro immagini che possono essere utilizzate anche come sfondi. Ad esempio, c’è il generatore YouCam che facilita questo ‘lavoro’ e può aiutarvi a decorare gli schermi dei vostri cari con la magia natalizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christmas Boy ❄️ (@christmasalbania)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jingle all year (@jingle.all.year)