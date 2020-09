Gabriel Garko ospite al GF Vip/ “Per me sarà molto dura”, verità su Adua Del Vesco?

Gabriel Garko sarà questa sera ospite atteso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il quarto appuntamento con il reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini si prospetta attesissimo e ricco di colpi di scena, l’ultimo rappresentato proprio dall’annuncio del celebre attore protagonista di tante fiction di successo e che questa sera potrebbe contribuire a regalare una impennata negli ascolti del programma. Ad anticipare la presenza di Garko è stato il giornalista Giuseppe Candela, che con un tweet ha fatto sapere: “Questa sera al GF Vip ospite Gabriel Garko”. Notizia che trova conferma nel promo della puntata, in cui viene mostrato l’attore la cui presenza è stata descritta come “visita a sorpresa” al GF Vip. La sua ospitata potrebbe essere legata alla relazione avuta in passato con una concorrente, Adua Del Vesco, che in questa ultima settimana si è resa protagonista di alcune dichiarazioni inquietanti e controverse tali da aprire ad un vero e proprio giallo. Da qui la domanda del popolo dei social: Gabriel entrerà in Casa (o resterà in studio, questo non è stato chiarito, ndr) per affrontare i racconti di Adua e Massimiliano Morra? Oppure la sua sarà solo una piacevole sorpresa da parte di una persona del passato dell’attrice alla quale la 25enne è rimasta particolarmente legata?

GABRIEL GARKO: DA ME SOLO LA VERITÀ

Un piccolo indizio su ciò che accadrà oggi al Grande Fratello Vip, in occasione dell’ospitata di Gabriel Garko ce lo ha fornito lo stesso attore che, intervenendo su Instagram nel pomeriggio odierno ha confermato la sua presenza nel reality ma ha anche anticipato molto altro. “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno… E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura…”, ha esordito l’attore. “Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…”, ha chiosato, lasciando così un alone di mistero su quello che potrebbe accadere. Tanti utenti social hanno subito ipotizzato una “verità” che potrebbe avere a che fare con l’esplosione del cosiddetto AresGate trapelato dai discorsi di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e nel quale entrerebbe, seppur indirettamente, anche Garko, a lungo legato sentimentalmente alla gieffina. Tra i commenti sono in molti a sostenere l’attore Gabriel e l’uomo Dario in quello che potrebbe essere un momento deciso sul piano personale e non solo.

GABRIEL GARKO, OSPITE DEL GF VIP: INCONTRO CON ADUA DEL VESCO?

Gabriel Garko ed Adua Del Vesco hanno avuto una relazione di quasi tre anni. Dopo essersi conosciuti sul set di una fiction, i due attori si sono innamorati ed hanno deciso di frequentarsi nel 2015. La loro storia andò avanti per qualche tempo e fu proprio l’attuale gieffina ad accompagnarlo a Sanremo quando Garko fu scelto per affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival. Parlando di Garko, poco prima del suo ingresso nella Casa, la giovane attrice aveva spiegato in una intervista al Fatto Quotidiano gli attuali rapporti con l’ex fidanzato, con il quale aveva chiuso i rapporti nel 2018. ” Anche oggi abbiamo un rapporto bellissimo e di grande complicità e mi fa male per lui pensare che non abbia la possibilità di vivere in piena libertà la sua vita privata. Non se lo merita, perché Gabriel è una persona straordinaria. La sua vita è privata ed è giusto che possa fare ciò che gli pare”, aveva detto, parlando delle continue allusioni sulla sessualità dell’attore.





