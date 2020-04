Gabriel Jesus alla Juventus?/ Calciomercato, il brasiliano sale nelle preferenze

Pubblicità

Il nuovo giochino nell’emergenza Coronavirus sembra essere quello relativo alle nuove valutazioni dei calciatori: lo sta facendo TuttoMercatoWeb che effettivamente aiuta a tracciare la situazioni di alcuni papabili elementi sul calciomercato. Uno di questi è Gabriel Jesus: l’attaccante del Manchester City come ben sappiamo è entrato nel mirino della Juventus, e le indiscrezioni ci dicono che Maurizio Sarri lo avrebbe individuato come rinforzo giusto per la prossima stagione. Sarà lui la grande prima punta dei bianconeri? La concorrenza “interna”, ovvero delle altre alternative in sede di calciomercato, è di quelle importanti: forse Mauro Icardi resta in assoluto il preferito dall’ambiente anche per aver già disputato parecchie stagioni in Serie A (per la precisione sono 7) ma non si sposerebbe al 100% con i dettami tecnici dell’allenatore. Da questo punto di vista Harry Kane potrebbe essere meglio ma il prezzo continua a essere importante, non bisogna sottovalutare la situazione legata a Timo Werner (ma su di lui ci sono tante squadre) e l’ultimo profilo che si è aggiunto, e che pare aver scalato le gerarchie nelle preferenze della Juventus, è come ormai noto Arkadiusz Milik.

Gabriel Jesus però convince: giovane, capace di giocare anche come esterno tattico almeno per qualche spezzone, rapidissimo, in grado di attaccare la profondità egli spazi che eventualmente gli verrebbero lasciati da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Con Pep Guardiola è diventato una straordinaria arma, che segna tanto ma fa anche segnare; l’ideale dunque per Sarri che potrebbe poi girare al meglio i suoi elementi offensivi. Dicevamo però delle valutazioni: se per il Cies il valore del brasiliano rimane molto alto e si attesta sui 100 milioni, Transfermarkt ci dice oggi che Gabriel Jesus potrebbe essere acquistato per 56 milioni. Intendiamoci: si tratta di valutazioni in proiezione e che non tengono conto di quanto una società possa effettivamente chiedere per un suo calciatore, né dei soldi che potrebbero arrivare sul piatto del club che vende. Ergo, Gabriel Jesus potrebbe anche essere pagato molto più del suo attuale “valore” ma la Juventus, piazzando qualche contropartita, riuscirebbe magari ad abbassare il prezzo del cartellino.

GABRIEL JESUS ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LA POSSIBILE CONTROPARTITA

Contropartita che come sempre risponde al nome di Douglas Costa, un giocatore che il Manchester City gradirebbe parecchio; il brasiliano in questo momento può rappresentare l’elemento giusto per trattare su varie basi, infatti il suo nome viene accostato anche al Tottenham (per Kane) al Psg per arrivare a Icardi ma anche al Barcellona e altre squadre che potrebbero avvalersi delle sue folate offensive. La Juventus non avrebbe intenzione di cederlo e tempo fa dicevamo di come lo stesso Sarri lo volesse togliere dalla lista dei papabili partenti, ma le occasioni di calciomercato possono non guardare in faccia a piani presi precedentemente e, inoltre, sull’ex Shakhtar e Bayern pesa anche la condizione fisica che, dopo un anno straordinario in bianconero, gli ha impedito di avere la giusta costanza. Dunque attenzione, Gabriel Jesus resta un obiettivo concreto della Juventus ma questo a prescindere dalla contropartita, del resto si dice che nel 2021 Guardiola si siederà finalmente sulla panchina bianconera e l’attaccante brasiliano potrebbe spianargli la via…



