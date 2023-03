Gabriella Labate “Mio fratello Roberto morto e la malattia…”/ “Raf mi è stato vicino”

Gabriella Labate, attrice e showgirl, si racconta a Domenica In tra carriera e vita privata. Infatti, la sua è una famiglia di artisti, perché suo marito è il noto cantante Raf e ora suo figlio vuole seguire le sue orme, infatti sta studiando per diventare regista. Per lei comunque è stato un ritorno nello studio di Domenica In, visto che c’era stata proprio con la sua dolce metà. «Pingitore è un punto di riferimento fondamentale nella mia vita, lo sento spesso. Mi ha insegnato tante cose, venivo dalla periferia romana e da una famiglia umile. Facevano tanti sacrifici».

Si arriva così a parlare di Roberto, suo fratello, morto prematuramente. «Non eravamo preparati a perderlo. Quando arriva una sentenza del genere non è facile». Gabriella Labate non era in Italia, ma a Miami, quando ha saputo della malattia del fratello, quindi da lì sono tornati per stare insieme a Roberto. «Quando siamo arrivati era stato già operato. Ha scelto di stare con noi a casa e siamo stati felici di farlo stare con noi. L’ho accudito e amato fino alla fine».

Gabriella Labate e la morte del fratello Roberto

Gabriella Labate in lacrime ha parlato di una sua teoria dopo la morte del fratello Roberto. «Negli ultimi giorni mi sdraiavo accanto a lui. Una sera mi misi una maglietta con delle farfalle. Mi fece un sorriso che mi aprì una speranza. Mi disse che le piacevano le farfalle». Poi ci fu l’evoluzione drammatica culminata con la morte. «Dopo un mesetto cominciai a vedere una farfalla che mi colpì. Stava sempre sulla ringhiera e svolazzava, c’è stata per diversi mesi. A un certo punto nevicò, la vidi sulla neve e Raf la fotografò». Gabriella Labate pensò alla sua maglietta e ha voluto dare a tutto ciò un significato. «Mi piace pensare che possa essere messaggera della metamorfosi, magari lui si è spogliato di qualcosa ed ora è felice. Fatto sta che sono passati 15 anni e quella farfalla c’è ancora, non è mai andata via. Se non è così, è comunque una bella compagnia». Infine, ha voluto ringraziare il marito Raf: «È stato bravissimo, fantastico».

Parlando del marito Raf («Mi stava un po’ antipatico, lo incontrai quando esplose la sua carriera. Lui è super timido e riservato, io no»), Gabriella Labate a Domenica In ha raccontato la sua esperienza con una malattia rara. «Quando ne sono uscita fuori mi sono ricordata di un viaggio a Medjugorje pochi mesi prima. Durante la salita qualcuno del gruppo, c’era anche Lorella Cuccarini, mi fece delle foto, poi mi accorsi che avevo addosso due farfalle. Una nel punto dove cominciarono i problemi, all’altezza dell’utero. L’altra si è fermata nel punto dove la malattia si è fermata».











