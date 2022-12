Gegia: “Spinalbese? Innamorato di Belen”/ “Bellavia ci ha provato, l’ho mandato a..”

Gegia parla di Marco Bellavia

Pochi giorni fa Gegia è stata ospitata dal programma radiofonico Non succederà più, parlando dei concorrenti del Grande Fratello VIP e di quello che succedeva all’interno delle mura della casa. Ci ha subito tenuto a fare un paio di precisazioni in merito alle avance che Marco Bellavia le avrebbe rivolto durante la sua permanenza nella casa. “Ci ha provato in maniera simpatica”, racconta l’ex gieffina, “l’ho sempre detto. Gli altri non se lo filavano e lui rimaneva sveglio e mi faceva il piedino“.

Carolina Marconi "Antonino? Ha nel cuore Ginevra"/ E smonta Oriana e Giaele "solo dame di compagnia"

Insomma, Gegia racconta di come Bellavia le abbia riservato delle attenzioni particolari, dicendole anche “dai dai, facciamo come Sandra e Raimondo con le gambe, divertiamoci”. “E si muoveva, e zompettava”, racconta, “finché un giorno gli ho detto ‘Mi fai un favore? Te ne vai a dormire da un’altra parte? Ora mi hai stufato'”, e lì sembra che fra i due tutto si sia risolto. Poi, parlando del suo attuale fidanzato, Mehmet Bozkurt, ha detto che se le venisse proposto di partecipare ad un reality di coppia, parteciperebbe “perché è il mio lavoro”, mentre lui sembra titubante, “ma quando vedrà la cifra secondo me”, scherza lei.

Ginevra Lamborghini attacca Bellavia: "Con il tuo tweet mi hai fatta sembrare un mostro"/ "Insulti da mesi"

Gegia: “Antonino Spinalbese è innamorato di Belen”

Continuando nella sua intervista, l’ex gieffina Gegia ha parlato anche di Pamela Prati, inserendosi a gamba tesa nei rumor di una possibile storia d’amore tra lei e Marco Bellavia. “Non ci credo assolutamente”, sostiene senza mezzi termini, “lui potrebbe pure, ma lei conoscendola, non l’ho mai vista fidanzata. Troppo innamorata di se stessa, ma non mi fare parlare troppo”. E continua a raccontare di come “lei non si concede perché non le piace. La conosco da quando eravamo ragazzine, avevamo 17 anni”.

Bellavia attacca Ginevra Lamborghini, Amaurys si infuria: "Non l'avevi perdonata?"/ Web indignato: "Buffoni!"

“Nessuno”, conclude Gegia parlando ancora di Pamela Prati, “le può stare accanto, a meno che non sia un santo o un miliardario. Sarebbe stato perfetto per lei Carlo d’Inghilterra”, scherza. L’ex gieffina racconta poi di come Cristina Quaranta “non mi parla più. Me ne farò una ragione”, confessa, “ma che ca**o me ne frega”. Ed, infine, ha lanciato anche una piccola frecciatina ad Antonino Spinalbese: “è triste, dopo Belen è difficile che ti innamori. Secondo me è ancora innamorato di Belen“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA