GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE/ “Acqua e silicone…”

Lite furiosa a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. “Ti avverto che sono molto stanca del vostro comportamento nei miei confronti. Pretendo di essere trattata come gli altri partecipanti con rispetto e buona educazione. Io già ho problemi a portare avanti le mie conoscenze e tu rendi tutto più difficile”, sbotta Gemma appena entra in studio. “Io parlo quanto voglio. Stai seduta perché c’è il distanziamento. “Siccome non ha concluso ed è in astinenza, è entrata come una vipera. Cafona, fin quando tu entrerai in questo studio, io ti sparlerò”, sbotta Tina. “La tua bellezza è acqua e silicone”, replica Gemma. “Sta parlando quella che è appena uscita dal chirurgo plastico. Sei un’ipocrita. Hai passato tutta l’estate fasciata e vieni qui a parlare del silicone, ma poi non ho capito: ti sei rifatta a 71 anni per rimorchiare i giovanotti? Non ti vogliono neanche i 70enne e gli 80enne. Sola sei entrata e sola uscirai”, aggiunge Tina. “Gemma hai detto che sei stanca del nostro comportamento, ma pensa quanto siamo stanchi noi dei tuoi atteggiamenti”, aggiunge ancora Gianni Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI, CONOSCENZA FINITA CON PAOLO

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella prima puntata della nuova settimana del dating show di canale 5? Le anticipazioni non ci sono ancora, ma come di consueto, Gemma dovrebbe darà il via ad una nuova settimana particolarmente difficile per lei. Nella scorsa puntata, la dama di Torino, nonostante la conoscenza con Paolo, ha deciso di conoscere anche Biagio. Una decisione che ha deluso fortemente Paolo che non si aspettava questo cambio da parte di Gemma che sembrava interessata solo a lui. La nuova puntata di Uomini e Donne, dunque, si dovrebbe aprire con lo sfogo della Galgani dietro le quinte. La dama di Torino si sfogherà così su Tina Cipollari e sulle sue frecciatine continue all’interno della trasmissione.

GEMMA GALGANI TORNA SINGLE

Dopo essere arrivato in studio per corteggiare esclusivamente Gemma Galgani, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Paolo ammette di non provare più alcun interesse per Gemma. Il cavaliere dichiara di non essere più interessato alla dama di Torino che non nasconde la sua grande delusione per la decisione del cavaliere. L’amarezza di Gemma raggiunge livelli ancora più alti quando scopre la presenza di Maria nella vita di Paolo. Il nuovo cavaliere, infatti, non avrebbe perso tempo e, stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, si sarebbe lanciato nella conoscenza della nuova dama Maria con cui ci sarebbe stato anche un bacio. Una grande delusione, dunque, è in arrivo per la Galgani?



