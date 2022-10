GF Vip, Alberto De Pisis ha una cotta per un inquilino: “È dolce”/ Di chi si tratta?

GF Vip, Alberto De Pisis si dichiara per un altro Vippone: “Secondo me non è interessato agli uomini…”

Al Grande Fratello Vip, si sa, molte storie d’amore hanno preso il via e, con la convivenza forzata, è facile prendersi qualche sbandata affezionandosi, sempre più, a qualche compagno di avventura. E questo è proprio quello che è accaduto ad Alberto De Pisis che ha ammesso di provare interesse verso un altro inquilino della casa… Di chi tratta? Dopo le dichiarazioni, decisamente finite male, di Elenoire Ferruzzi a Luca Salatino, dopo la fine tragica del Belprati, e dopo anche, causa espulsione di Ginevra Lamborghini, la fine del flirt tra lei e Antonino Spinalbese, nella casa a sopravvivere è solo il corteggiamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, tra i due però potrebbe inserirsi un terzo in comodo…

È proprio Alberto De Pisis che ha ammesso di provare un interesse speciale per Edoardo Donnamaria. Confidandosi con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi ha detto: “Ho trovato un ragazzo con le caratteristiche, sì è Edoardo. Però secondo me non è interessato agli uomini. È agli antipodi di quello che io di solito cerco nella vita reale a livello estetico però ha una componente che mi lascia, da parte sua non penso che provi qualcosa”.

GF Vip, Alberto De Pisis e l’interesse per Edoardo Donnamaria: “Antonella l’ha capito…”

Così che Alberto De Pisis ha ammesso di avere una vera e propria cotta per Edoardo Donnamaria. Alfonso Signorini, nell’ultima puntata del GF Vip7, ha mostrato come Edoardo abbia un atteggiamento un po’ farfallone e voli di fiore in fiore con molti inquilini della casa, e anche dal povero De Pisis che, tra un massaggio ai piedi e un abbraccio, sembra essersi preso una sbandata vera e proprio per il ragazzo. Ecco che cosa ha raccontato alle sue inquiline: “Si vede che Edoardo ha avuto un’educazione perfetta, viene da una famiglia per bene. So che suo fratello è gay ma non mi va di indagare o fare analisi sul suo orientamento. Ha una certa sensibilità ed è bello. Per me è un avvenimento raro se non unico che provi attrazione a livello emotivo, ancora di più perché non è una cosa solo fisica”.

Ha continuato poi: “Alla fine è basso, senza capelli, ma c’è tanto di più. Non è nei miei canoni. Lo sento vicino a me e con lui mi sento bene (…). La gente non è scema, Antonella l’ha capito e mi ha detto -Mi piacete tu ed Edoardo- non sarò io a ostacolare la loro strada”, ha concluso. Per lui però non sembra esserci trippa per gatti, Edoardo ha infatti più volte dichiarato di essere etero e in più, la storia tra lui e Antonella Fiordelisi, diventa ogni giorno più intensa.











