GF Vip, allarme rosso nella casa: Alberto De Pisis si è fatto male?/ “Potevo morire”

Disastro scampato al Grande Fratello Vip 2022: Oriana Marzoli ha fatto cadere un bicchiere di vetro sul povero Alberto De Pisis…

Notte brava nella casa del Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli e Luca Onestini, forse a causa di qualche bicchiere di troppo, hanno fatto un gran baccano e, tra un gioco e l’altro, stavano veramente per combinarla grossa… Hanno infatti rischiato di far del male ad Alberto De Pisis! Ma, andiamo con ordine, cosa è successo? Questa notte, Oriana e Luca, hanno fatto le ore piccole e, senza alcuna preoccupazione o rispetto verso gli altri inquilini già nel mondo dei sogni, hanno iniziato a giocare tra loro inseguendosi per tutta la casa. Onestini in particolare ha iniziato a inseguire Oriana per tutte le stanze della villa con in mano un bicchiere, un flute di vetro, colmo d’acqua.

I due si sono inseguiti anche in camera da letto dove Alberto De Pisis, svegliatosi di soprassalto, ha chiesto immediatamente ai due d’interrompere il loro gioco. Richiesta ovviamente ignorata ma non solo, il disastro doveva ancora avvenire… Tra una risata e l’altra, indietreggiando per fuggire da Luca, Oriana ha urtato proprio il comodino vicino al letto di De Pisis facendo cadere un bicchiere di vetro e numerose caramelle di melatonina, il bicchiere ha quasi colpito Alberto che, su tutte le furie, ne ha dette quattro ai casinisti…

Grande Fratello Vip 2022, Alberto De Pisis contro Oriana Marzoli e Luca Onestini: “Si poteva ferire qualcuno, mi sentivo in faccia il vetro…”

Allarme rosso stanotte nella casa del Grande Fratello Vip 7 quando, a causa di un gioco infantile tra Oriana Marzoli e Luca Onestini, un bicchiere di vetro è quasi finito sul povero Alberto De Pisis che ha rischiato seriamente di farsi del male: “No, no, no, non nel mio letto! Voi non state bene. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Io non so voi da dove venite, ma con queste cose non si gioca. Da che pianeta venite?”, ha esordito Alberto. Il 32enne ha continuato poi: “Non mi piacciono questi giochi, come state? Fatelo in camera vostra. Andatevene da qui, potevo morire. Se ti tagli una parte con un vetro muori. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro”.

Luca e Oriana, alle parole di Alberto, hanno continuato a ridacchiare, scatenando così l’ira dell’uomo: “Cosa succede? Punto primo, stavo dormendo, punto secondo, non vieni qui a fare questo caos perché io già mi vedevo con la gamba squarciata. Qui si poteva ferire qualcuno, fai fuori alla luce queste cose non qui, mi sento già conficcato in faccia il vetro. A me questi scherzi e giochi non piacciono, ma poi con un flute di vetro! Adesso io non dormo per quattro ore, siete pazzi a fare queste cose. Volete fare queste robaccia? Fatela in camera vostra e non qui?! Mi sento tagliato non so perché. Voi non ci pensate a queste cose”.













