GF Vip, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini vs Soleil Stasi/ “Quando torna Sonia?”

Grande Fratello Vip: Soleil Sorge accusa Antonella Fiordelisi di aver influenzato Dana Saber…

Ieri sera è stata senza dubbio una puntata indimenticabile del Grande Fratello Vip 7, non solo per la vittoria totalmente inaspettata al televoto di Antonella Fiordelisi, come preferita della casa, ma anche per la presenza di una nuova opinionista: si tratta della bellissima Soleil Sorge che, accompagnata da Pierpaolo Pretelli, sostituirà Sonia Bruganelli per qualche settimana. Si sa, Soleil non se ne tiene una, così durante la puntata di ieri, si è lasciata andare a frecciatine e battibecchi verso alcuni Vipponi della casa che poco sopporta.

Di chi si tratta? Ovviamente del suo ex Luca Onestini e di Antonella Fiordelisi. In particolare ha accusato Luca di aver giocato con Nikita Pelizon, mentre ha accusato Antonella di aver in qualche modo aizzato Dana Saber contro le altre concorrenti, mettendole in testa idee malsane. È così che dopo la puntata, Antonella e Luca, si sono avvicinati, uniti dall’antipatica verso Soleil e hanno criticato aspramente la nuova opinionista.

È stato proprio al termine della diretta di ieri sera, del Grande Fratello Vip 7, durante il GF Night, che Antonella Fiordelisi si è avvicinata a Luca Onestini con l’intento di criticare e prendere in giro Soleil Stasi, ma anche Pierpaolo Pretelli. Come mai? Antonella ha accusato Soleil e Pierpaolo di non conoscere il latino, ecco le sue esatte parole: “Hai visto che si sono addormentati? E ci credo che si è addormentata quando ho parlato in latino, non lo capisce. Luca quanto hai goduto quando ho detto a Soleil di prendere appunti? Sì le ho detto – Sole prendi appunti visto che dormi quando parlo il latino -“.

Ma non finisce qui, Antonella e Luca hanno continuato a parlare di Sole anche questa mattina affermando di non vedere l’ora che Sonia Bruganelli torni: “Il daytime non lo vede Soleil?”, esordisce Antonella. Luca interviene: “Ti ha puntato e non so perché”. Allora Antonella: “Ma quando torna Sonia?”. Luca: “Speriamo presto”. Che dire? Il Web al momento è decisamente dalla parte di Soleil Stasi che si conferma queen indiscussa.

Antonella: “Infatti non è vero cosa dice? Ma il daytime non lo vede Soleil?”

Luca: “T’ha puntato e non so perché, ceh lo so il perché però…”

Antonella: “Ma quando torna Sonia?”

Luca: “Speriamo presto” SONO PROPRIO IMBARAZZANTI STI DUE#gfvip #SoleArmy #incorvassi pic.twitter.com/jU7gHZDsKd — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 27, 2022













