GF Vip, Antonella Fiordelisi rifiuta uno sketch/ “Ho fatto spot e cose importanti…”

GF Vip, Antonella Fiordelisi si rifiuta di fare uno sketch: il motivo

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi è ormai da mesi una delle protagoniste più chiacchierate. Non solo per la travagliata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, che prosegue tra numerosi tira e molla, ma anche per il suo carattere schietto e trasparente che la porta spesso a scontrarsi con i coinquilini. Tuttavia sul web è spesso al centro delle attenzioni anche per alcune sue prese di posizione “divertenti”, per le quali viene vista in maniera a tratti buffa e simpatica agli occhi attenti dei telespettatori.

Come nelle ultime ore, quando la concorrente si è rifiutata di prendere parte allo sketch delle “promo fake” nel corso dei giochi del GF Vip Game Night. “Non lo vuoi fare?” le chiede Edoardo Tavassi, chiacchierando con lei ed Edoardo Donnamaria all’aria aperta mentre organizzavano la divisione dei ruoli per la serata di giochi e spettacolo. La risposta della schermitrice: “No, cioè raga, io ho fatto lo spot dell’Acqua e Sapone, cose importanti, non è che adesso mi metto a fare la cretina così”.

Antonella Fiordelisi e lo stupore di Edoardo Tavassi: “Ma l’ha fatto la Rossetti“

Per chi non ne fosse a conoscenza, infatti, Antonella Fiordelisi in passato ha fatto uno spot proprio per la nota marca Acqua e Sapone. Meravigliato dall’affermazione della concorrente al Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi, che ha speso più volte per lei parole negative, replica: “Ma l’ha fatto la Rossetti“. In effetti anche Patrizia Rossetti si è prestata ai giochi e alle finte promo del GF Vip Game Night, pur essendo lei stessa la regina delle televendite e avendo costruito buona parte della sua carriera proprio sulle promozioni televisive.

“Eh lo so, ma non è una cosa che mi piace. Per tutte le cose che ho fatto di davvero importanti, fare questa cosa così divertente ed ironica non mi va” ribatte Antonella Fiordelisi, che non è assolutamente intenzionata a prendere parte a questo sketch. “Vabbè, andiamo avanti allora” chiosa Tavassi. Il video di quegli istanti ha ovviamente fatto il giro del web. provocando l’ironia degli utenti: “Ma Antonella che si rifiuta di fare lo sketch delle Fake Promo nel Game Night perché lei ha fatto le promozioni di “Acqua e Sapone” e non può abbassarsi a tanto e quando le dicono che si era prestata anche la Rossetti farfuglia cose a caso“.

Ma Antonella che si rifiuta di fare lo sketch delle Fake Promo nel Game Night perché lei ha fatto le promozioni di “Acqua e Sapone” e non può abbassarsi a tanto e quando le dicono che si era prestata anche la Rossetti farfuglia cose a caso 😭😭😭#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/Xhn2J8HdmW — Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 2, 2023













