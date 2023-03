GF Vip: Giaele in lacrime per il marito Brad/ “Come moglie ho avuto delle mancanze”

Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà in lacrime per il marito Brad: “Ogni notte faccio lo stesso sogno, io entro in studio e lui…”

Quella di domenica è stata una giornata particolarmente difficile per Giaele De Donà, la ragazza ha avuto un importante momento di sconforto pensando a suo marito Bradford Beck e al fatto che, in sei mesi di permanenza al Grande Fratello Vip 7, non le ha fatto nessuna sorpresa. L’ultima vola che i neo sposini si sono sentiti infatti è stato in occasione di San Valentino, ma attenzione Brad non le ha certo mandato una dichiarazione d’amore, bensì una lettera in cui chiedeva a Giaele di stare più attenta ai suoi comportamenti visto che, a sua detta, gli avrebbe mancato di rispetto più volte.

AGENZIA CYBERSICUREZZA NAZIONALE/ Il senso della nomina di un "non tecnico"

Da lì in poi però… Tutto tace. Giaele è stata così colta da un momento di malinconia e tristezza, a confortarla è stato Luca Onestini. “Non pensavo che fosse così dura, è proprio pesante. Tutte le sere faccio gli stessi sogni. Sogno che esco in studio e lo trovo che mi aspetta li davanti, con Alfonso.T’immagini io che arrivo in studio per parlare e la prima persona che vedo è lui?”, ha confidato Giaele.

GPT-4/ I pericoli di un'intelligenza artificiale che può non avere limiti

mamma mia quanta tossicità in questa lettera aiuto GIAELE GO SOLA PLEASE pic.twitter.com/fa1ILmVG3i — ValeKoala🐨🐍 (@koala_wednesday) February 13, 2023

Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà: “Prima di entrare avevo paura di rendermi conto che Brad non mi mancava…”

Giaele De Donà, sfogandosi con Luca Onestini ha raccontato di avere il timore che suo marito, Bradford Beck, sia deluso da lei per aver deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip 7 mentre il suocero, il padre di Back, stava attraversando un momento di gravi problemi di salute: “M’immagino la sua vita in questi sei mesi senza di me, tutti i problemi del padre, io non c’ero e non li sono stata accanto, né a lui, né alla famiglia. Quando sei moglie hai anche responsabilità e io sono venuta a mancare in queste responsabilità “. Luca la tranquillizza: “Lui ha accettato che tu venissi qui, non ti ha messo vincoli e non ha voluto privarti dei tuoi sogni, già questo ti dovrebbe fare pensare…”

PS5 Pro non si farà: Sony passerà direttamente a PS6/ Nuova console nel 2028

Giaele ha poi concluso: “Prima di entrare ho parlato di una mia paura a mio padre, gli ho detto “-Pà ma ti immagini se entro e dopo essermi appena sposata mi rendo conto che non mi manca e che non sono cosi innamorata?- Era una paura che avevo, mi ero fatta mille paranoie, castelli, avevo l’ansia. Ma non è andata così: ogni giorno mi alzo e ringrazio di avere affianco una persona come lui. È un angelo, lasciamo stare l’aspetto economico che passa in secondo piano, lui è un angelo, darebbe la vita per me e per vedermi felice, mi ama incondizionatamente più di ogni altra cosa e stando qui è stata una conferma continua di quando sono profondamente innamorata”.

Giaele a preteso di essere costantemente aggiornata sulle condizioni fisiche del suocero , perché se fossero peggiorate sarebbe immediatamente uscita per stare vicino a Brad e famiglia .#gioiellers #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriele #gfvip — Andrea de dona (@Andreadedona2) March 18, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA