GF Vip Matthias De Donà, fratello di Giaele/ “Con Antonino? Ci avrei provato pure io”

Grande Fratello Vip 2022, Matthias De Donà e le dolci parole per Giaele: “Cerca di essere te stessa, una donna indipendente…”

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip 7, protagonista indiscussa è stata senza dubbio Giaele De Donà che ha commosso lo studio svelando dettagli delicati della sua storia famigliare. Giaele inoltre ha ricevuto una sorpresa: suo fratello piccolo Matthias ha infatti varcato la porta rossa per un dolce saluto e leggergli una lettera scritta dalla loro madre. Dall’incontro tra i due è venuta fuori però una news piccante: pare infatti che fratello e sorella abbiamo i medesimi gusti in fatto di uomini!

Mentre chiacchieravano infatti Matthias ha dichiarato a Giaele di trovare attraente Antonino Spinalbese e ha ammesso che se fosse stato anche lui nella casa del GF Vip ci avrebbe provato senza dubbio. Ecco le sue esatte parole: “Quelli che ami e che ti amano davvero sono fuori. Sono fiero di te e di quello che fai. Antonino è una bellissima persona e c’avrei provato anche io se fossi stato qua dentro. Sai però che lui non è il tuo punto di riferimento, quello è tuo marito (…)Tu continua così perché stai andando benissimo. Cerca di essere te stessa, una donna indipendente, che non ha bisogno proprio di nessuno e ti amo”. La frizzante personalità di Matthias ha conquistato l’intero Web che ora vuole sapere qualcosa di più sul giovane.

“Antonio amore certo ci avrei provato anche io con lui ma non può essere il tuo punto di riferimento” VI PREGO FACCIAMO ENTRARE MATTHIAS LO AMO #gfvip #gioiellers pic.twitter.com/hK8iebq6Sx — nali🤭 (@frangiacort4) December 26, 2022

Grande Fratello Vip 2022, Matthias De Donà, fratello di Giaele, ha fatto coming out in un reality su Netflix: “Come mi attrae una ragazza…”

È così che nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7, il fratello piccolo di Giaele, Matthias De Donà, ha decisamente incantato lo studio, ma anche tutto il Web, grazie al suo carattere peperino. Il giovane ne ha anche approfittato per raccontare del suo ultimo progetto: la partecipazione a un reality su Netflix. Ma di cosa si tratta? La serie è uscita il 16 dicembre e il titolo è Summer Job, i protagonisti sono dieci giovani, generazione zeta, che passano una vacanza estiva in una villa di lusso dove però devono anche lavorare con un unico obbiettivo: resistere il più possibile così da vincere il monte premi di ben 100 mila euro.

Matthias De Donà nella sua presentazione ha raccontato: “Detesto lavorare, infatti grazie a mio padre non ho mai lavorato”. Nel reality Matthias ha anche fatto coming out con il suo compagno di stanza Pit. Matthias ha infatti rivelato di essere bisessuale: “Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero”, queste sono state le sue esatte parole. Che dire? Noi corriamo subito a vedere la serie… Matthias ha senza dubbio lasciato il segno!

Matthias, il fratello di Giaele, ha fatto un reality. Ok, sappiamo tutti cosa fare domani #gfvip pic.twitter.com/hOAWqpkyn4 — 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕_𝒍𝒂𝒖𝒓𝒂/ CAMPIONI DEL MONDO (@about_lauMarcuz) December 26, 2022













