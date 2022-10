GF Vip, Nikita Pelizon: chi è il suo fidanzato misterioso?/ “È un uomo maturo…”

GF Vip, le bugie di Nikita Pelizon in merito al suo fidanzato: si dichiarò: “Single in cerca di…”

“L’uragano” Nikita Pelizon con la sua gentilezza sta conquistando il cuore di molti telespettatori diventando, a tutti gli effetti, una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 7. Un gossip è uscito sul suo conto: il suo fidanzato misterioso, che inizialmente la bella modella aveva negato esistesse, esiste eccome e sarebbe anche molto più in là con l’età rispetto a lei! Sugli amori di Nikita una cosa è certa: nulla va dato per certo; come dimenticare la sua clip di presentazione iniziale dove si dichiarava: “Single in cerca di una persona che mi tratti come una regina”?

Ad alzare il vaso di Pandora era stato il suo storico ex fidanzato, il bel Matteo Diamante con cui Nikita partecipò a Ex On The Beach 2, il quale, con un messaggio criptico, accusa Nikita di aver mentito: “L’innominabile, sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso“, aveva scritto. A levare in definitiva ogni dubbio, sulla casa più spiata di Cinecittà, plana un aereo per la Pelizon con un vero e proprio messaggio d’amore: “Sei il mio angelo, mi manchi tanto, amorigno”, svelate dune le carte in tavola, Nikita sembrerebbe essere proprio fidanzata… Ma con chi?

Così che una volta scoperto il “barbatrucco” di Nikita Pelizon, ossia che in realtà la bella modella avesse un compagno al di fuori della casa del Grande Fratello Vip ad aspettarla che, Alfonso Signorini nell’ultima diretta del reality, ha proposto alla 28enne di organizzare un incontro tra i due. L’uragano Nikita, ricevuta la proposta però non ha sprizzato entusiasmo: “Oddio fidanzato è un parolone -ha esordito, continuano poi- Se lo voglio incontrare qui? Posso pensarci e dirtelo più avanti, per adesso facciamolo stare un po’ in bilico”. Sembra dunque che gli spettatori del GF Vip dovranno aspettare per capire chi sia questo misterioso fidanzato.

Nel frattempo, per placare gli animi curiosi, il settimanale Chi ha iniziato a svelare qualche dettaglio sull’uomo misterioso, ecco cosa si legge: “Nikita ha un amore che l’aspetta. Ma attenzione: non si tratta della sua famiglia. Nikita, nata a Trieste, avrebbe da tempo interrotto i rapporti con i suoi cari. Accanto a lei c’è un uomo maturo che la ama e la coccola, ma nessuna figura familiare per via di un passato difficile e burrascoso”. Di chi si tratta? Non ci resta che indagare…











