GF Vip, Oriana Marzoli ha bestemmiato?/ Esplode la polemica web, il video

GF Vip, Oriana Marzoli ha bestemmiato? Il video incriminato

Emerge un retroscena sul web che vedrebbe coinvolta Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022. Spesso protagonista di numerose dinamiche, dall’intreccio sentimentale con Daniele Dal Moro all’amicizia con Luca Onestini, l’influencer venezuelana sembra finita nuovamente nella bufera social per una frase considerata blasfema. A detta di molti utenti, che su Twitter hanno condiviso il video incriminato, la concorrente avrebbe pronunciato una bestemmia.

Come mostra il video di quegli istanti, si vede Oriana seduta a tavola, in cucina, assieme a Luca Onestini, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Oggetto della chiacchierata sarebbe una presunta litigata avvenuta in precedenza, con i riferimenti di una Marzoli indispettita a un coinquilino che però non viene nominato. Durante il suo sfogo, avrebbe detto alcune parole con il calice in mano: parole che, ascoltandole bene, sono poco comprensibili poiché farfugliate, ma nelle quali in molti hanno sentito e riscontrato una bestemmia a tutti gli effetti.

Oriana Marzoli: il web chiede la squalifica dal Grande Fratello Vip 2022

Sebbene l’audio di quelle parole sia poco comprensibile, Oriana Marzoli è finita nella bufera web con l’accusa di bestemmia e molti utenti su Twitter ne chiedono la squalifica. “Oriana ha bestemmiato, deve essere squalificata. Senza se e se ma. Ascoltate sino alla fine” si legge tra i commenti condivisi sulla piattaforma. Una nuova polemica vede dunque coinvolta l’influencer venezuelana, dopo le dure parole che Davide Donadei le ha recentemente rivolto contro.

Protagonista o meno delle dinamiche della Casa, il nome di Oriana Marzoli è spesso al centro del Grande Fratello Vip 2022 e dei discorsi dei concorrenti. Al momento non ci è dato sapere se le parole della Vippona verranno prese sotto esame e se saranno eventualmente oggetto di squalifica, come capitato invece a Riccardo Fogli a poche ore dal suo ingresso nella Casa.

