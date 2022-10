GF Vip, Sonia Bruganelli silura Sara Manfuso/ “Vuole uscire? Che grande perdita…”

Sonia Bruganelli punzecchia Sara Manfuso: “Vuole uscire? Che grande perdita“

Pungente e schietta come poche, Sonia Bruganelli torna a bersagliare Sara Manfuso con una tagliente frecciatina social. È ormai assodato come l’opinionista del Grande Fratello Vip 2022 non veda di buon occhio la concorrente e i suoi atteggiamenti nella Casa, considerati falsi e mascherati da finto buonismo. Più volte le due sono arrivate allo scontro a distanza durante le puntate del reality, garantendo scintille in diretta per via dei loro forti caratteri. Ora però la moglie di Paolo Bonolis la punzecchia su Twitter con una stilettata al veleno.

La Manfuso in questi giorni ha più volte espresso il desiderio di abbandonare il gioco, sentendosi a disagio nella Casa e ancor più dopo il caso Marco Bellavia. L’opinionista ha così commentato la sua intenzione con un ironico messaggio social: “Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…“. Una bordata accolta dai seguaci della Bruganelli tra sorrisi e retweet di apprezzamento, a testimonianza di come anche gli ammiratori dell’opinionista tv non approvino i comportamenti di Sara nella Casa.

Sonia Bruganelli e Sara Manfuso: gli screzi al Grande Fratello Vip 2022

I dissapori tra Sara Manfuso e Sonia Bruganelli nel corso delle puntate del Grande Fratello Vip 2022 si sono intensificati sempre più. I primi screzi si sono verificati quando Sara ha cercato di incoraggiare l’amica Elenoire Ferruzzi ad avvicinarsi a Luca Salatino, pur sapendo, a dire dell’opinionista, che il ragazzo non era interessato a lei. In questo suo atteggiamento la Bruganelli ha dunque visto nella Manfuso un tentativo di illudere colei che definisce amica, alimentando una storia d’amore mai realmente esistita.

Le tensioni si sono acuite con il caso Marco Bellavia, che Sara ha rivelato in puntata di aver difeso e consolato riservandogli parole di supporto nella Casa. Tuttavia la moglie di Paolo Bonolis l’ha incastrata in diretta, smascherandola con un video nel quale invece si vede la concorrente sparlare di Marco e rivolgersi a lui con le seguenti parole: “Gli serve un posto in cui curarsi“. Un doppiogioco che non è piaciuto alla Bruganelli, che l’ha criticata senza mezze misure.

Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma… — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 5, 2022













