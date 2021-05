Giacomo Czerny, oggi la scelta a Uomini e Donne?/ Carolina e Martina…

Il giorno della scelta di Giacomo Czerny è finalmente arrivato? Dopo Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, nel corso della registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne in programma oggi, Giacomo dovrebbe scegliere la donna con cui cominciare una vera storia d’amore tra Carolina Ronca e Martina Grado. Il percorso di Giacomo sul trono è cminciato circa cinque mesi fa. Dopo una partenza in sordina, il tronista ha cominciato a vivere serenamente tutte le emozioni che gli hanno regalato le sue corteggiatrici. Giacomo che, inizialmente era uscito anche con Vanessa Spoto, scelta di Massimiliano Mollicone, si è così concentrato su Martina e Carolina con cui ha scelto di trascorrere anche un’intera giornata prima del momento fatidico. Profondamente diverse tra loro, non solo fisicamente, chi sarà la scelta di Giacomo?

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: Giacomo sceglie oggi?

Giacomo Czerny tra Carolina e Martina: le ultime parole delle corteggiatrici

Scelta imminente per Giacomo Czerny che è pronto a godersi una favola d’amore con la ragazza che sceglierà. Da quello che è stato trasmesso finora nelle varie puntate di Uomini e Donne, è facile immagine un sì come risposta sia da Carolina che da Martina. Entrambe, tuttavia, nel corso delle ultime puntate, hanno mostrato insofferenza. Sia Martina che Carolina hanno più volte chiesto a Giacomo di scegliere il prima possibile. “Hai baciato me e lei, com’è possibile che tu abbia ancora dei dubbi?“, ha chiesto Carolina in una delle ultime puntate. Il tronista ha così ammesso di avere ancora tanti dubbi trovandosi bene con entrambe. Dubbi a cui, tuttavia, dovrebbe mettere fine oggi con la fatidica scelta. Giacomo, dunque, concluderà il suo percorso sul trono oggi?

