Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: Giacomo sceglie oggi?

Giacomo Czerny sceglie oggi a Uomini e Donne? anticipazioni registrazione 19 maggio

Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne e il tronista Giacomo Czerny tornano in studio oggi, mercoledì 19 maggio, per la registrazione di una nuova puntata. La stagione del programma di Maria De Filippi sta per finire e, dopo la scelte di Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone che hanno scelto rispettivamente Alessio Cennicola e Vanessa Spoto, è arrivato anche per Giacomo il momento di scegliere la ragazza con cui costruire una storia d’amore tra Carolina Ronca e Martina Grado. Per entrambe prova un sentimento forte e importante al punto che, fino a pochi giorni fa, il tronista aveva ammesso di avere ancora molti dubbi.

“Carolina riesce a tirarmi fuori cose che con Martina non vengono fuori e viceversa“, aveva detto nel corso dell’ultima registrazione di cui era stato protagonista. Dubbi che, tuttavia, Giacomo potrebbe aver cancellato trascorrendo un’intera giornata con Martina e Carolina. Il giorno della scelta, dunque, sarà finalmente arrivato?

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Isabella Ricci protagoniste?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi concederà spazio anche alle dame e ai cavalieri del trono voer. Tra le protagoniste di oggi potrebbero esserci Gemma Galgani e Isabella Ricci che, nelle scorse puntate, hanno avuto un battibecco per la comune conoscenza con Aldo. Isabella, poi, ha fatto un passo indietro lasciando a Gemma campo libero con Aldo il quale, tuttavia, ha poi spiazzato tutti definendo Gemma solo un’amica.

Le due dame, dunque, torneranno al centro dello studio, l’una accanto all’altra, nella puntata di oggi? Grande curiosità, poi, c’è intorno ad Elisabetta che, dopo aver chiuso con Luca Cenerelli, sta conoscendo Marco. Come starà andando la loro conoscenza? Lo scopriremo nel corso della nuova registrazione.

