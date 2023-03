Gianluca Benincasa contro il fandom di Antonella/ Duro attacco dopo l’eliminazione

GF Vip, Antonella eliminata: la reazione dell’ex Gianluca Benincasa

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata accolta all’esterno da reazioni contrastanti. Un’eliminazione che sicuramente ha fatto parecchio rumore, considerato soprattutto l’intervento della mamma del concorrente, che ha chiesto al suo fandom di non salvarla al televoto per riportarla a casa dopo il malessere emotivo degli ultimi giorni. C’è chi ha condiviso questo pensiero, come Edoardo Donnamaria, che in un’Instagram story ha motivato la scelta del fandom della concorrente.

E chi, invece, non ha approvato quanto fatto dai seguaci di Antonella, come l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. In una Instagram story, presto circolata in rete, il ragazzo ha infatti commentato l’eliminazione con un perentorio “Fandom di idioti“, criticando dunque la scelta dei suoi fan di non salvarla al televoto. Un attacco che, inoltre, sembra indirizzato anche alla mamma della schermitrice e alla sua richiesta via social rivolta ai seguaci della figlia.

Intanto chi ha avuto subito l’occasione di riabbracciare Antonella Fiordelisi dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2022 è stato Edoardo Donnamaria. Il concorrente ha infatti raggiunto Cinecittà in macchina, ma non ha potuto riabbracciare l’ex coinquilina in studio poiché squalificato, e quindi impossibilitato a comparire in diretta tv. Per la coppia, comunque, c’è stata l’occasione di rivedersi subito dopo la puntata: alcune Instagram stories della ragazza li ritraggono infatti sorridenti, in macchina, mentre ritornano a casa abbracciati sulle note de Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti.

Se da un lato l’eliminazione ha lasciato un velo di evidente amarezza sul volto di Antonella, parsa in disaccordo per la decisione della madre, dall’altro l’uscita da Cinecittà le ha concesso di riabbracciare il suo Edoardo. Ora la coppia è pronta a viversi anche fuori dalla Casa.













