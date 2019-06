Gianni Dal Moro, chi è il padre di Daniele/ Il “pudore” del politico Pd al GF

Ha fatto un certo effetto vedere entrare Gianni Dal Moro nella Casa del Grande Fratello. Un ingresso inatteso e difficilmente pronosticabile quello del deputato del Pd, come ha avuto modo di sottolineare la stessa conduttrice Barbara D’Urso. Non è certamente semplice, per un politico che ha avuto incarichi anche a livello nazionale, pensare di entrare in un contesto come quello del GF che solitamente viene collegato a parole come “trash” e “tv spazzatura”. In questo caso per Gianni Dal Moro ha vinto il fattore umano, la volontà di rappresentare al figlio Daniele la propria vicinanza in un momento importante. Certo papà Dal Moro ha vissuto questa esperienza con molto senso del pudore, se così possiamo dire: non appena il figlio ha iniziato a tesserne le lodi, sottolineando che “lui fa questo lavoro perché ci crede”, subito il deputato dem ha bloccato il figlio con qualche pacca sulle spalle e un paio di “stop”. Come dire: non è questo il contesto adatto per parlare di me e del mio impegno in politica. (agg. di Dario D’Angelo)

L’INGRESSO DI GIANNI DAL MORO

Durante la finale del Grande Fratello 16 Daniele Dal Moro riceve una duplice sorpresa: visto che nella casa entrano sia la madre che il padre Gianni Dal Moro. “Questa è la sorpresa per te, sai che i tuoi genitori sono molto riservati, anche il tuo papà e sai per quale motivo” dice Barbara D’Urso – “ti guardano da casa e sperano che tu vinca naturalmente”. “I miei genitori non mi devono niente, mi hanno dato tutto nella vita” dice Daniele tra le lacrime. In realtà la sorpresa deve ancora arrivare visto che, una volta rientrato in salone, Daniele si ritrova dietro uno specchio la madre. “Ciao ti voglio bene” dice in lacrime la madre – “non sai quanto. Ti ringrazio per quelle parole, ma la lettera conservala perchè poi magari cambi idea. Hai fatto un percorso bellissimo, sono orgogliosa da morire e spero che ti serva per il futuro”. “Sei la mia vita” dice Daniele raggiunto in salone anche dal padre. Una sorpresa nella sorpresa per il concorrente, figlio del politico Gianni Dal Moro. “Non ti aspettavi vero eh? Sono riuscito a portare tua mamma” dice il padre che si complimenta con il figlio. La D’Urso poi sottolinea il passo del padre: “ ne parlo poco perché è giusto così, ma mio padre è un grande perchè quello che fa, lo fa perchè ama il suo lavoro”.

Chi è Gianni Dal Moro

Gianni Dal Moro, il padre di Daniele, è un politico ed imprenditore nell’area del marketing strategico, della comunicazione e degli eventi. Classe 1958, Gian Pietro Dal Moro è nato il 23 maggio a Verona. Nella prima metà degli anni ’80 comincia la sua attività politica dapprima nell’ambito sindacale con la CISL come componente della segreteria provinciale della categoria Funzione Pubblica. Successivamente sul finire degli anni ’80 approda in politica collaborando nella Democrazia Cristiana di Gianni Fontana. Dopo una pausa, durata sette anni, Gianni Dal Moro torna nel mondo della politica collaborando con l’avvocato Renato Gozzi e l’associazione Amici del Corriere del Mattino. Poco dopo con Massimo Cacciari, Achille Variati è tra i fondatori dell’Associazione Insieme per il Veneto che porta alla nascita nel 2000 durante le Elezioni Regionali alla lista Insieme per il Veneto – La Margherita. Nel 2002 è componente della prima direzione regionale della Margherita, mentre dal 2006 collabora con Enrico Letta diventandone nel 2007 coordinatore nazionale della lista I democratici per Enrico Letta. Due anni dopo, sempre per Enrico Letta, diventa capo della segreteria politica. L’ultimo incarico è quello del 2015: diventa Presidente Nazionale della Commissione di Garanzia del Partito Democratico.

Gianni Dal Moro: figli

Gianni Dal Moro è felicemente sposato. Dal matrimonio sono nati due figli: una femmina e un maschio. Il primo figlio è Daniele Dal Moro, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello 16. Il concorrente veronese si è fatto apprezzare all’interno della casa riuscendo ad arrivare fino alla finale dove ha conquistato il quarto posto.



