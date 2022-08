Giovanni Angiolini e le sue ex fidanzate/ Non solo Michelle: da Mary Falconieri alle voci su Giulia Salemi

Giovanni Angiolini, la storica love story con Mary Falconieri ai tempi del GF

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra essere arrivata ai titoli di coda. La conduttrice svizzera e il chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello si sarebbero detti addio dopo pochi mesi di frequentazione: era aprile quando uscirono le prime voci su di loro. Prima della conduttrice Mediaset, però, Angiolini ha avuto altre storie d’amore o presunti flirt che non sono passati inosservati all’occhio attento del gossip.

Quella sicuramente più conosciuta è la love story con Mary Falconieri. I due si conobbero nella Casa del Grande Fratello nell’edizione del 2014, cui presero parte entrambi in qualità di concorrenti. Fra le mura di Cinecittà si incontrarono, approfondirono la conoscenza e si innamorarono. Al punto che, anche lontano dalle telecamere, hanno deciso di proseguire la frequentazione. La relazione tuttavia è durata pochi anni ed è tramontata tra fine 2017 e inizio 2018: alla base della rottura, stando al gossip, vi sarebbe un presunto tradimento di lui.

Nella vita sentimentale di Giovanni Angiolini ci sarebbe stato anche un breve flirt con Giulia Salemi, influencer di origini persiane, con la quale avrebbe avuto una breve frequentazione. Il chirurgo non ha mai ufficializzato la cosa ma, ai tempi, le voci circolavano e li volevano più vicini che mai, salvo poi interrompere la conoscenza. Sino ad arrivare a Michelle Hunziker: se quella con Mary Falconieri è stata la love story più conosciuta grazie alla loro partecipazione al Grande Fratello, quella con la conduttrice Mediaset è senza dubbio la più chiacchierata.

La scorsa primavera i primi avvistamenti di coppia, nella romantica cornice parigina, tra baci, sguardi e sorrisi. Nei mesi successivi la conoscenza si è ulteriormente approfondita, sino agli scatti in vacanza in Sardegna che hanno scaldato e non poco la loro estate 2022. Ora, però, la notizia di una presunta rottura nei rapporto: né Giovanni Angiolini né Michelle Hunziker hanno ancora ufficializzato la cosa, sebbene lo scoop di Chi lasci intendere l’addio.











